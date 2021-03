Bei illegalem Glücksspiel eingesperrt

Mehrere Personen haben sich am vergangenen Wochenende in einer Gaststätte in Altglienicke getroffen, um dort illegal Glücksspiel zu spielen. Das teilte das Ordnungsamt Treptow-Köpenick am Dienstag mit. Dabei wurde es ihnen zum Verhängnis, dass der Gaststättenbetreiber, der die drei Personen entgegen der Corona-Regeln in sein Lokal gelassen hatte, offenbar hinter sich die Tür abschloss. Die drei Personen waren also eingesperrt und konnten ihr unerlaubtes Treffen nicht auflösen, bis die Polizei eintraf.

Wie das Bezirksamt mitteilte, waren Dienstkräfte des Ordnungsamtes am Freitagabend für eine Routinekontrolle zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen unterwegs. Dabei sei ihnen die Gaststätte in Altglienicke aufgefallen, in der offenbar Betrieb war. Die Mitarbeiter konnten ausmachen, dass sich Personen in der Gaststätte aufhielten, sie fanden den Angaben zufolge allerdings keine Möglichkeit, die Gaststätte zu betreten. Also informierten sie die Polizei, die versuchte, den Inhaber der Gaststätte zu erreichen, per Telefon und auch an seiner Wohnadresse. Allerdings ohne Erfolg.

Nicht zugelassene Spielgeräte

Das Bezirksamt berichtete weiter, dass die Einsatzkräfte anschließend die Feuerwehr alarmierten, die „unter Einsatz schweren Geräts“ eine Notausgangstür aufbrach. In der Gaststätte entdeckten die Einsatzkräfte dann den Angaben zufolge mehrere nicht zugelassene Spielgeräte sowie Betäubungsmittel. Weil das Lokal nicht über eine Spielhallenkonzession verfügte, wurden sechs Geräte sichergestellt. Warum der Gaststättenbetreiber die Personen in seinem Lokal eingeschlossen hat, und welche Folgen nun auf ihnen zukommen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei.