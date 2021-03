Oliver Igel ist Spitzenkandidat der SPD Treptow-Köpenick

Die SPD Treptow-Köpenick hat Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) als Spitzenkandidaten für die Wahl der Bezirksverordnetenversammlung am 26. September nominiert. Das teilten die Sozialdemokraten am Dienstag mit. Igel ist seit 2011 Bezirksbürgermeister. Weil das so bleiben soll, haben der Partei zufolge knapp 98 Prozent der Delegierten für den 42-Jährigen gestimmt.

Igel will den Schwerpunkt seiner Politik weiterhin auf eine Modernisierung des Bezirks mit Investitionen in die Infrastruktur setzen: Schulen, Kitas, Spielplätze, Sportstätten, Jugendfreizeiteinrichtungen, Kultureinrichtungen, Begegnungsstätten und Grünanlagen. „Treptow-Köpenick hat sich in beeindruckender Weise in den letzten Jahren entwickelt“, sagte er. Zehntausende Menschen hätten eine Wohnung und Arbeit gefunden. Die Zahl der Erwerbstätigen sei stetig gestiegen, die Arbeitslosigkeit weiter gesunken. Die Arbeitslosigkeit gehöre zu den niedrigsten in Berlin.

Treptow-Köpenick: Igel will Chancen für alle schaffen

„Es ist keine Zeit, sich auf Erfolgen auszuruhen“, sagte der Bezirksbürgermeister. Igel will allen Menschen im Bezirk Chancen geben: auf bezahlbare Wohnungen, gut ausgestattete Schulen, Kitaplätze und fair bezahlte Arbeit- oder Ausbildungsplätze und einen Ort zur Existenzgründung. „Ich will, dass Treptow-Köpenick ein Ort der Chancen für alle Menschen bleibt – egal welchen Alters, egal welcher Herkunft, egal, welchen Lebensentwurf man verfolgt“, sagte er.

Mit Blick auf die Landesebene sagte Igel aber auch: „Der neue Senat muss seinen Blick stärker von der Innenstadt auf die Außenbezirke lenken. Hier muss es eine neue Verkehrspolitik mit Schwerpunkten auf die Verbindungen in die Innenstadt und nach Brandenburg geben.“ Igel fordert eine Alternative zum Autoverkehr und eine schnellere Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs.

47 Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl der BVV

Neben seinem Amt als Bezirksbürgermeister ist Igel auch verantwortlich für die Abteilung Personal, Finanzen, Wirtschaft und Immobilienwirtschaft. Seit 2006 ist er SPD-Fraktionsvorsitzender.

Die SPD Treptow-Köpenick hat eine Liste mit 47 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl der Bezirksverordnetenversammlung aufgestellt, jeden Platz abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt. Auf den Spitzenkandidaten Oliver Igel folgen die Vorsitzende des Kulturausschusses in der BVV, Irina Vogt, und danach der Vorsteher der BVV, Peter Groos.