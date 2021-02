An der Gleislinse entsteht ein „Campus im Grünen“

Berlin. Auf dem Gelände der Gleislinse in Adlershof-Johannisthal entsteht auf einer 40 Hektar großer Fläche rund um den ehemaligen Rangierbahnhof Schöneweide ein neues Gewerbegebiet. Die Firma Bauwert hat sich mehr als ein Viertel des Geländes gesichert und ist bis zu 650 Millionen Euro der größte Investor auf dem Areal, das in direkter Nachbarschaft zum Technologiepark liegt. Auf 135.000 Quadratmetern baut das Unternehmen mit den Architekten Eller + Eller, Tchoban Voss und Grüntuch Ernst einen Büro-Campus, der anders sein soll als sämtliche Projekte seiner Art.

15 Minuten bis zur Innenstadt

Am S-Bahnhof Johannisthal - so heißt die Haltestelle seit Dezember 2020 - wehen Werbebanner mit der Aufschrift „Square 1“. Die Fußgängerbrücke über die Gleise wird noch von der Deutschen Bahn saniert, derzeit erreicht man diesen Teil von Johannisthal nur von der anderen Seite über den Groß-Berliner Damm. Aber in Zukunft werden jeden Morgen Scharen an Mitarbeitern über die Brücken laufen, die direkt auf den Campus führen soll - so zumindest die Vorstellung des Immobilienentwicklers.

„Die Anbindung von Square 1 ist so gut wie nirgendwo sonst“, sagt Investmentleiter Henning Hausmann. Bis zur Innenstadt und zum Flughafen BER fahre man keine 15 Minuten. Einen noch kürzeren Arbeitsweg hat nur, wer in unmittelbarer Nähe des Campus wohnt. Rund um den Segelfliegerdamm, in 400 Meter Entfernung, entsteht ein Wohngebiet, auf dem sich die Firma 800 Wohnungen gesichert hat. Mitarbeiter auf dem Campus bekommen ein Vorzugsrecht bei Vermietung oder Verkauf.

Fertigstellung für 2024 geplant

Derzeit wird mit der Vorbereitung der Baustelle begonnen. Der Baustart an zwei Gebäuden ist für dieses Jahr geplant. Weitere Schritte entstehen dann in weiteren Abschnitten, sagt Hausmann, denn Bauwert will „in der Gesamtentwicklung flexibel bleiben“. Ein Teil des Areals werde vorgebaut, ein anderer Teil an den Wünschen von Mietern oder Käufern ausgerichtet. 2024 soll alles fertig sein. Bislang gibt es nur einen Mieter, dafür aber ein großer: Die Sparkasse bezieht ein Obergeschoss auf 22.000 Quadratmeter Fläche. Wie viele Unternehmen am Ende ansässig werden, ist laut Investmentleiter nicht planbar. „Wir können Büros von 200 Quadratmetern vermieten, setzen aber eher auf große Kunden“, sagt Hausmann. Gerade für die sei das Projekt ideal. „Innerstädtisch ist so viel Fläche auf einer Ebene gar nicht möglich.“

Womit aber will Square 1 Unternehmen aus beliebten Lagen in Mitte und Kreuzberg weglocken? Hausmann spricht von einem „All-Round-Konzept“, wie man es sonst nur von großen US-Unternehmen kennen würde. Heißt: Wer auf dem Campus arbeitet, soll ein bisschen mehr vom Leben haben, hat eine gute Work-Life-Integration. „Wir wollen weg von einer reinen Büroentwicklung, hin zu einem lebendigen Campus“, sagt er.

„Campus im Grünen“

Demnach soll es einen Activity-Pfad geben, Fitnessangebote und Nahversorgung in Form von kleinen Cafés, Reinigung, Fahrradwerkstatt und Smoothie-Bar, weniger Fast-Food und Supermarkt. Eine integrierte Kita soll die Kinderbetreuung der Beschäftigten übernehmen. Bauwert wirbt mit einem „Campus im Grünen“: Erholsame Pausen und Entspannung sollen Freiflächen zwischen den Gebäuden und vor allem auf den Dächern bieten. Sogar die Hauswände werden bepflanzt.

Die Gebäude sollen viel Fensterfläche bekommen, also sehr hell und lichtdurchlässig sein. In den Büros werden unterschiedliche Raumkonzepte realisiert: Offene Büros, aber auch Rückzugsmöglichkeiten, und Flächen, die sich neu ausrichten lassen, falls sich das Unternehmen und seine Ansprüche verändern. Zwischen den Gebäuden sollen die Beschäftigten durch offene Höfe spazieren oder sie treffen sich zu einer Konferenz unter Bäumen.

Duschen für Fahrradfahrer

Auch die Büro-Ausstattung soll Hausmann zufolge höherwertiger sein als in ähnlichen Objekten in Adlershof oder Mitte. „Square 1 nutzt hochwertige Materialien wie Natursteinfassaden und innovative Raumklimakonzepte, die das Mikroklima verbessern“, sagt er. Die Firma will mit Nachhaltigkeit punkten: Am Ende soll das Bauprojekt das Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen bekommen. Der Campus wird komplett barrierefrei gebaut.

Es gibt E-Ladestationen für Fahrräder und viele Fahrradstellplätze mit dazugehörigen Duschräumen, denn „wir rechnen damit, dass die Zahl der Fahrradfahrenden zunimmt“, sagt Hausmann. Für Autofahrende seien keine Tiefgaragen, aber ein Parkdeck mit rund 1150 Stellplätzen geplant. Langfristig soll das Gebiet auch für Carsharing-Unternehmen ausgewiesen werden, die es derzeit nur bis Niederschöneweide gibt.

Von einem Argument ist sich der Investmentleiter besonders sicher, dass es Unternehmen überzeugt. „Auf Square 1 gibt es hochwertige Qualität für einen deutlich geringeren Mietzins“, sagt er. Ungefähr 20 Euro soll der Quadratmeter in Johannisthal in Standardausstattung kosten - in Mitte ist die Miete für eine vergleichbare Immobilie doppelt so hoch. Bauwert will aber auch auf Wünsche der Mieter oder Käufer eingehen, die die jeweilige Kosten in die Höhe treiben könnten. Derzeit sei man mit mehreren potenziellen Kunden im Gespräch, sagt er. „Und es sieht bei einigen gut aus, dass sie zusagen.“