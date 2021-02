Bauaufsicht gibt Häuser wieder frei

Wassereinbruch in einer Baugrube in der Pohlestraße in Berlin-Köpenick.

Die Bewohner von zwei der drei bislang gesperrten Häuser an der Pohlestraße in Köpenick können wieder vollständig in ihre Wohnungen zurück. Das teilte das Bezirksamt Treptow-Köpenick am Dienstagabend mit. Auch die meisten Wohnungen im Haus an der Pohlestraße 11 seien nach Prüfung der Standsicherheit wieder freigegeben. Nur die vier Wohnungen, die Richtung der Baugrube liegen, seien vorerst noch nicht bezugsfertig. Den Bewohnern werde aber erlaubt, die Wohnungen zu betreten, um Sachen zu holen.

Die Gebäude an der Pohlestraße 7, 11 und an der Dorotheenstraße 13 galten seit Sonntag, 31. Januar, als unbewohnbar. Grund waren Gebäudeschäden, die das Bezirksamt auf einen Wasserschaden in der Baugrube an der Pohlestraße 7 zurückführte. Insgesamt 18 Häuser waren evakuiert worden, rund 360 Anwohner mussten kurzfristig in Hotels oder bei Bekannten unterkommen. Im Laufe der Wochen konnten die meisten von ihnen wieder zurück. Das Haus an der Pohlestraße 11 galt zwischenzeitlich als einsturzgefährdet, unter anderem drohte ein Grundbruch. Von Freitagabend bis Montag verfüllten Einsatzkräfte die Baugrube mit 440 Tonnen Material und konnten damit laut Bezirksamt das Gebäude sichern.

Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) freute sich am Abend über die positive Nachricht und lobte den „hochengagierten Einsatz“ aller Beteiligten.