Die vollgelaufene Baugrube. An den angrenzenden Häusern entstanden Risse, es droht Einsturzgefahr.

Der Bauträger wollte verhindern, dass die Baugrube in Köpenick stellenweise mit Beton verfüllt wird. Das Gericht lehnte den Eilantrag ab.

Bausicherung in Köpenick Abgesackte Häuser: Gericht lehnt Eilantrag des Bauträgers ab

Das Verwaltungsgericht Berlin hat am Donnerstag einen Eilantrag des Bauträgers des Neubauprojektes an der Pohlestraße in Köpenick abgelehnt, dessen Nachbargebäude seit Montag als einsturzgefährdet gilt. Der Bauträger wollte damit verhindern, dass die Baugrube stellenweise mit Beton verfüllt wird. Er halte das Einbringen von Pfählen und Erde unter das Fundament für ausreichend.