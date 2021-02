Berlin-Köpenick: Baugrube voller Wasser - Polizei evakuiert 18 Wohnhäuser

Berlin. In Köpenick haben am Sonntagabend Bewohner von 18 Häusern bei eisigen Temperaturen ihre Wohnungen verlassen müssen, nachdem eine angrenzende Baugrube mit Wasser vollgelaufen war. An einem Gebäude in der Pohlestraße hatten sich Risse gebildet, Fenster ließen sich nicht mehr öffnen, wie ein Polizeisprecher sagte. Aus Sicherheitsgründen seien auch die Bewohner von 17 umliegenden Häusern aufgefordert worden, ihre Wohnungen zu räumen. Insgesamt waren demnach 300 Wohnungen betroffen. Wie viele Menschen dort lebten, war zunächst unklar. Teils drohte bei den Gebäuden laut Polizei eine Unterbrechung der Versorgungsleitungen für Gas, Wasser, Strom und Wärme.

Die Baugrube an der Pohlestraße in Köpenick steht voll Wasser.

Foto: Morris Pudwell

Die Polizei rechnete damit, dass bis zum frühen Montagmorgen alle Betroffenen in umliegenden Hotels untergebracht werden könnten. Das Technische Hilfswerk (THW) begann am späten Sonntagabend damit, die betroffene Giebelwand des angrenzenden Gebäudes, in dem sich die Risse gebildet hatten, zu versteifen.

Aktuell sind unsere Kolleg. in #Köpenick in Amtshilfe für den Katastrophenschutz vom @BaLichtenberg

im Einsatz. Im Bereich der Pohlestr. müssen 18 Wohnhäuser (ca. 300 Wohnungen) aus statischen Gründen evakuiert werden.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 31, 2021

Der Einsatz des THW lief auch am Montagmorgen noch. In der Nacht zu Montag hieß es dazu auf Twitter: „Dabei erweisen sich die Absicherungsarbeiten durch die mit Wasser vollgelaufene Baugrube als schwierig“, so das THW Treptow-Köpenick. Am Morgen wurde die Einsatzstelle dem THW Ortsverband Berlin Marzahn übergeben.

Update 03:15

Die Arbeiten zur Absicherung der Giebelwand dauern an. Dabei erweisen sich die Absicherungsarbeiten durch die mit Wasser vollgelaufene Baugrube als schwierig. #THW #THWTreptow #wirfürberlin #Köpenick pic.twitter.com/4UqVmcta5U — THW Treptow-Köpenick (@THWTreptow) February 1, 2021

Geplant sei zudem, von der Berliner Feuerwehr eine Drohne einzusetzen, um Luftaufnahmen für ein aktuelles Lagebild zu machen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen.

Berlins GdP-Landeschef Norbert Cioma dankte Polizei, Feuerwehr, THW und den beteiligten Hilfsorganisationen. "Derartige Unglücksfälle lassen sich leider nie zu 100 Prozent verhindern. Aber es ist beruhigend zu wissen, dass man sich in der Hauptstadt im Ernstfall und an 365 Tagen im Jahr auf die Hilfe von engagierten Menschen verlassen kann“, teilte er mit.

Das DRK Berliin teilte am Morgen mit, man habe die Unterbringung von rund 100 Menschen unterstützt sowie Tee und Suppe für das THW und die Polizei bereitgestellt. Nun kümmere man sich um Frühstück und die Versorgung am Tag.