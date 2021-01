Maskenausgabe am Köpenicker Rathaus

Margit Kämpfe nähert sich vorsichtig dem Stand, den der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) am Dienstagvormittag vor dem Rathaus Köpenick aufgestellt hat. Die 86-Jährige geht mit der Rechten auf einen Stock gestützt, mit der Linken nimmt sie ein Paket mit fünf OP-Masken entgegen. Ihr Sohn Martin (59) eilt herbei, um seiner Mutter zu helfen und verstaut das Masken-Paket in seiner Tasche. „Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Unterstützung“, sagt Magrit Kämpfe in Richtung der ASB-Helfer. „Bitte bleiben Sie gesund.“

Am Köpenicker Schlossplatz ist Wochenmarkt, die Straße vor dem Rathaus ist gut besucht. Innerhalb einer Stunde haben die Mitarbeiter des ASB bereits Hunderte OP-Masken vergeben. Seit Sonntag gilt in Berlin in Bussen, Bahnen und beim Einkaufen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Neben FFP2- und KN95-Masken fallen auch die einfacheren OP-Masken in diese Kategorie.

Bedürftige, also solche, die sich eine Anschaffung nicht unbedingt leisten können, erhalten die Masken kostenlos. Der Berliner Senat stellt dazu 3,5 Millionen Masken zur Verfügung. Jeder Bedürftige habe zunächst Anspruch auf fünf Masken, teilte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller am Montag mit. Der Bezirk Treptow-Köpenick erhielt eine Lieferung von 240.000 Stück.

Die Passanten, die die Masken am Dienstag vor dem Köpenicker Rathaus entgegennehmen, müssen nicht nachweisen, dass sie zur Gruppe der Bedürftigen gehören. Laut Bezirksamt sind damit eigentlich Arbeitslosengeld-Empfänger oder Bezieher von Grundsicherungsleistungen und deren Haushaltsangehörige gemeint, auch Empfänger von Kinderzuschlag und Bafög gehören zu dieser Gruppe. „Wir weisen die Passanten aber auf diese Voraussetzung hin“, erklärt eine ASB-Helferin. Der ASB hatten den Bezirk bereits im Sommer bei der Maskenausgabe unterstützt, am Dienstag verteilt er in Köpenick zunächst 3000 Masken. Weitere Ausgabestellen werden ab Mittwoch durch den Bezirk organisiert.

Bedürftige können sich dann von 14 bis 16 Uhr, am Donnerstag, 28. Januar, von 10 bis 12 Uhr, und am kommenden Dienstag, 2. Februar, von 14 bis 16 Uhr, unter anderem an die zehn Kiezklubs wenden. Andere Ausgabestellen sind das Nachbarschaftsheim Rabenhaus, die Freiwilligenagentur Sternenfischer, das Begegnungszentrum in Allende-Viertel und die Allgemeine Unabhängige Sozialberatung in Köpenick. In Spindlersfeld werden im Kiezcafé auf dem Campus Kiezspindel Masken verteilt. In Niederschöneweide hat die Villa Offensiv eine Ausgabestelle. Weitere Informationen gibt das Bezirksamt auf seiner Website.

Margit Kämpfe und ihr Sohn hatten die Ausgabestellen des ASB bei ihrem Spaziergang eher zufällig entdeckt. Martin Kämpfe ist eigentlich in der Gastronomie beschäftigt, während des Lockdowns hat er keine Arbeit. Dass er die Masken durch den Bezirk kostenlos erhält, freut ihn daher sehr. Margit Kämpfe lobt vor allem die große Hilfsbereitschaft der Helfer. Die Seniorin aus Köpenick hat bereits ihre erste Corona-Impfung bekommen und ist begeistert von dem Engagement der Menschen im Kampf gegen die Pandemie. „Ich finde das alles ganz toll und angenehm“, sagt sie und nickt anerkennend mit dem Kopf.