Coronavirus in Berlin: In der Arena in Treptow wird ab 27. Dezember geimpft

Am 27. Dezember wird mit dem Impfen in Berlin begonnen. Zuvor besuchte Steinmeier das größte Impfzentrum in der Arena in Treptow.

Berlin. In Berlin wird die Impfkampagne gegen das Coronavirus am Sonntag nach Weihnachten in einem Pflegeheim beginnen. Das kündigte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag nach einem Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im größten Berliner Impfzentrum in der Arena in Treptow an.