Treptow-Köpenick Preiswerter als in Mitte: Immer mehr Büros in Adlershof

Berlin. Mit Standorten in Mitte, Kreuzberg oder Charlottenburg haben Unternehmen gute Chancen, um bei Kunden und Investoren Aufmerksamkeit zu erregen. Doch zunehmend ziehen Firmen auch in die Außenbezirke der Stadt, vor allem in den Südosten nach Treptow-Köpenick. Neben einer guten Infrastruktur locken dort Immobilien zu Preisen, die im berlinweiten Vergleich wesentlich günstiger sind.