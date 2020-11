Keine Maske: AfD-Verordnete verlassen Sitzung unter Protest

Berlin. Provokation im Lokalparlament von Treptow-Köpenick am Donnerstagabend: Die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) muss noch vor ihrem eigentlichen Beginn unterbrochen werden. Der Grund: zwei Maskenmuffel.

Die beiden AfD-Fraktionsmitglieder Bernd Stahlberg und Uwe Dolling weigerten sich demonstrativ, an ihrem Sitzplatz Mund-Nasen-Schutz zu tragen – und das, obwohl BVV-Vorsteher Peter Groos im Vorfeld eine durchgängige Maskenpflicht für die Sitzung angeordnet hatte.

Beide AfD-Männer kassierten direkt drei Ordnungsrufe und wurden der Sitzung verwiesen. Nur „unter Protest“ ging Stahlberg. „Ich sitze auf meinem Platz mit 1,5 Metern Abstand“, protestierte Dolling. Die AfD-Verordnete Andrea Lorenz schloss sich dem Protest freiwillig an und verließ die Sitzung. Ihre Ablehnung, während der BVV Maske zu tragen, hatte die gesamte Fraktion schon vorher in einer E-Mail kundgetan, die der Morgenpost vorliegt.

Vorsteher betont „maximale“ Verantwortung für die Gesundheit aller

Die AfD zweifelt die Rechtmäßigkeit an, hatte bereits im Vorfeld einen Anwalt eingeschaltet und behält sich rechtliche Schritte vor. Vorsteher Groos betonte dagegen die „maximale“ Verantwortung der Anwesenden für die Gesundheit aller. Nur mit einem ärztlichen Attest dürften die Verordneten ohne Mund-Nasen-Schutz an der Sitzung teilnehmen. Lediglich zur Einnahme von Speisen und Getränken sollte die Maske abgenommen werden können.

Der Rest der AfD-Fraktion blieb dann zwar mit Maske im Raum, allerdings maulte Andrée Bügel: „Das ist eine neosozialistische Diktatur, was Sie hier ausüben, eine Unverschämtheit! Aber das wird sich rächen.“ Auch der Vize-Fraktionschef Denis Henkel sprach in einer persönlichen Einlassung von einem „Akt der Willkür“ – und bat darum, wieder „auf den Boden der Vernunft“ zurückzukehren.

Die Mehrheit der Bezirksverordneten nahm den Auftritt der AfD relativ gelassen zur Kenntnis, die Sitzung in der Merian-Schule in Köpenick lief schließlich auch ohne weitere Störung weiter – wohl auch mit Blick auf die ohnehin ellenlange Tagesordnung mit Anträgen und Anfragen über 200 Seiten.

AfD meint, der Maskenpflicht in der BVV fehle die Rechtsgrundlage

In der Mail der AfD heißt es, die AfD widerspreche der Anordnung einer allgemeinen Maskenpflicht im Sitzungsraum, insbesondere auch am Sitzplatz und am Rednerpult. Der Anordnung fehle die Rechtsgrundlage. Sie sei weder mit der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung noch mit dem Hausrecht des Vorstehers zu rechtfertigen. „Sie ist im Übrigen völlig unverhältnismäßig“, steht in der Mail. Gleiches gelte für die Vorgaben zum ärztlichen Attest. Ein darauf beruhender Ausschluss von Bezirksverordneten aus der Sitzung wäre nach Meinung der AfD rechtswidrig. Datenschutzrechtliche Bedenken hat Peter Groos aber nicht, wie er schon vorab darstellte.

Peter Groos hatte allen Fraktionen vor der Sitzung die Auffassung des Gesundheitsamtes dargelegt. Demnach stellten Teilnehmer, die keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, für alle anderen eine Gefahr dar – da das Tragen der Maske dem „Fremdschutz“ diene. Daher die Anordnung. Deutschland befinde sich inmitten der sogenannten „zweiten Welle“ der Corona-Pandemie. Die „sehr weitreichender Beschränkungen des öffentlichen Lebens“ fänden zum Zwecke der Pandemiebekämpfung statt.

Zwei Polizisten waren am Donnerstag ebenfalls vor Ort, auch um notfalls einzugreifen, falls die Maskenverweigerer nicht freiwillig den Saal geräumt hätten. Hätte die AfD-Fraktion sich komplett verweigert, hätte die BVV-Sitzung wohl abgebrochen werden müssen. Doch dazu kam es nicht.