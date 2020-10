Müggelsee: Investor plant gehobene Gastronomie - Surfschule will bleiben

Berlin. Wind und Wellen sind das Geschäft von Chris Hufenbach, Ralf Dietrich und der ganzen Crew ihrer Surf- und Segelschule am Müggelsee, auch wenn gerade die Saison vorbei ist. Die Wassersportler haben hier in Köpenick ihr Zuhause gefunden, haben das 4400 Quadratmeter große Grundstück seit 2007 gepachtet. Bei ihnen werden pro Jahr mehr als 200 Surfscheine gemacht und ebenso viele Bootsführerscheine. Navigation und Wetterkunde kann man hier lernen – oder wie man einen Seemannsknoten bindet. Auch Schulen nutzen das Angebot.

Doch jetzt ist der kleine Betrieb mit seinem Bootsverleih, den Lehrgängen und dem Bistro „Die Borke“ in schwieriges Fahrwasser geraten: Räumungsklage. Anfang November steht ein Termin bei Gericht an. Hintergrund: Im August 2019 hatte Verpächter Reiner Schmidt den Surflehrern Hufenbach und Dietrich fristlos den Pachtvertrag gekündigt, nachdem sie die Pacht nach Streitigkeiten reduziert hatten. Die Kündigung sehen die beiden allerdings als nicht rechtens an. „Ich gehe erstmal davon aus, dass wir am 1. Mai wieder in die neue Saison starten“, sagt Hufenbach (47).

Müggelsee: Gehobene Gastronomie könnte Strandbistro „Borke“ ersetzen

Bitter für die Wassersportler: Schmidt hat das Grundstück mit dem direkten Wasserzugang für mehr als eine Millionen Euro verkauft – an den Investor BZB Holding aus Memmingen oder „Strandidyll Müggelsee Holding“, wie sie ferner heißt. Auch ein benachbartes, leerstehendes Hotel am Fürstenwalder Damm hat die BZB gekauft. Das Ziel sei eine Verbindung zwischen Hotel und dem Seeufer; der gesamte Bereich soll entwickelt werden – dem Vernehmen nach auch mit einer gehobenen Gastronomie. Das Bistro „Borke“ wird es in den neuen Plänen wohl nicht mehr geben.

Dabei wollten eigentlich Hufenbach und Dietrich das Müggelsee-Grundstück kaufen, und zwar schon seit 2013. „Wir hatten damals schon eine Verkaufssumme von 750.000 Euro ausgemacht“, sagt Hufenbach, gelernter Bäcker, der seinen Traum von der eigenen Segelschule noch nicht als gegessen betrachten will. „Ralf und ich haben jahrelang alles gegeben, und die ersten Jahre waren wirklich schwer. Wir können jetzt nicht einfach kampflos gehen“, sagt er.

„Unsere Existenz hängt vom Zugang zum Wasser ab“

Was deutlich wird: Die Hintergründe der Pacht-Beziehung zwischen Schmidt und der Surfschule sind komplex, Anwälte waren seit einiger Zeit im Spiel. Es gibt verschiedene Meinungen. Unauflösbar scheint der Konflikt: Hat das Duo ein Angebot von Schmidt ausgeschlagen und er deshalb nach anderen Käufern gesucht? „Nein, wir haben nie gesagt, dass wir nicht kaufen wollen“, sagt Hufenbach. Beim Bezirk Treptow-Köpenick haben sie zwar noch ihre Aluminium-Steganlage gepachtet, dazu ein weiter hinten gelegenes kleines Wiesenstück – „Aber unsere Existenz hängt vom Zugang zum Wasser ab“, so Hufenbach.

Als das drohende Aus im Spätsommer die Runde machte, erzählt Mitarbeiter Martin Adam (32), sei eine Welle der Solidarität losgeschwappt: Die lokale Wassersportszene startete als „Initiative Wassersport Müggelsee“ eine Online-Petition mit einem ausführlichen Begründungstext. Seit Ende September haben unter dem Titel „Rettet die Wassersport-Oase am Müggelsee-Ostufer“ mehr als 5000 Leute unterschrieben.

Bezirksverordneter: Wassersport gehört zur Identität Treptow-Köpenicks

Zurzeit läuft eine Abfrage von Stellungnahmen der Bezirksverordneten – denn das nötige Quorum für den Bezirk Treptow-Köpenick hatte die Petition schon nach zwei Wochen erreicht. Heike Kappel von den Linken etwa würde eine öffentliche Anhörung in einem Fachausschuss befürworten. Bei den Plänen für das Gelände gebe es noch „einiges zu hinterfragen.“ Ralf Henze von der FDP würde gar einen Antrag in der Bezirksverordnetenversammlung unterstützen, wenn sich genügend andere Vertreter anschließen, denn: „Der Wassersport gehört zur Identität Treptow-Köpenicks.“

Die Diskussion im Netz ist rege. In den fast 2000 Kommentaren auf der Webseite klingt oft die Befürchtung an, der Müggelsee werde zu einem „Exklusiv-Paradies für Bestverdiener“. Der Bezirk soll sich daher in der Sache einsetzen. Doch Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) macht klar, er habe „keinen direkten Einfluss“ auf die Angelegenheit. „Das war ja ein Verkauf von privat an privat.“ Und in den Rechtsstreit habe sich die Politik schon gar nicht einzumischen, so Igel.

Zweifelhaft, ob dort Baurecht hergestellt werden kann

Die Sorgen vieler Müggelsee-Fans, dass die Pläne des Investors den Naturschutz vor Ort beeinträchtigen, teilt der Bürgermeister aber eher nicht. Denn bei Bauplänen auf dem Gelände käme der Bezirk dann doch ins Spiel. Eine Beratung durch das Bezirksamt habe der Eigentümer bisher nicht eingeholt – die Gemengelage an dieser Stelle sei aber sehr kompliziert.

Genauer gesagt: Igel hält es für zweifelhaft, ob dort Baurecht hergestellt werden könne. Für die dortige Trinkwasserschutzzone gelten strenge Regeln. Für das alte Kongresshotel in angrenzender Nähe sei der Bestandsschutz ohnehin erloschen. „Und eine Wiederinbetriebnahme muss genehmigt werden“, gibt Igel zu bedenken. Bis der neue Eigentümer mit der Entwicklung loslegen kann, könnten noch Jahre vergehen.