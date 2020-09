Interview Was macht Adlershof so unvergleichlich, Herr Igel?

Berlin. Adlershof ist Berlins größter Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort. Im Interview sagt Treptow-Köpenicks Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD), was den Stadtteil der Superlative ausmacht – und was noch fehlt.

Herr Igel, was lieben Sie an Adlershof?

Oliver Igel: Die riesige Dynamik. In Adlershof ist immer etwas los. Als Wirtschafts-, Wissenschafts- und Medienstandort sucht es seinesgleichen innerhalb Berlins. Das gibt es schlichtweg nicht noch einmal. Adlershof ist einfach unvergleichlich.

Was ist noch charakteristisch für den Ort?

Innerhalb unseres Bezirks steht der Ortsteil wie kaum ein anderer dafür, Geschichte und Moderne zu verbinden. Einerseits das historische Adlershof, das über 200 Jahre gewachsen ist – andererseits das moderne Adlershof mit seinen Forschungsstätten und Firmen. Wohnen, studieren und arbeiten an einem Standort – diese Verbindung macht Adlershof aus. Und das ist im Grunde das, was die Stadt Berlin im Großen ausmacht, nämlich auf der einen Seite Historisches zu bewahren, aber dennoch immer nach vorne zu schauen.

Welchen Beitrag muss Adlershof leisten, um international zu den wichtigsten Forschungs-Städten zu gehören?

Ich glaube nicht, dass Adlershof noch irgendetwas etwas leisten muss, um international wahrgenommen zu werden – es hat jetzt schon internationale Bedeutung. Das sieht man nicht nur daran, dass eine Reihe von Weltmarktführern und internationalen Unternehmen dort sind. Der Ort zieht Forscher aus aller Welt an. Viele Menschen interessieren sich für die Dinge, die dort entwickelt werden. Es gibt nur wenige Defizite.

Woran mangelt es denn zum Beispiel?

Es fehlt ein Saal, in dem mehrere tausend Teilnehmer einen internationalen Kongress durchführen können. In einer Forschungsmetropole reicht es nicht, alleine im stillen Labor zu sitzen. Sondern man muss miteinander reden, sich vernetzen. Das geht nicht nur mit Videokonferenzen oder Chats. Man muss auch im direkten Gespräch etwas entwickeln, dazu sind solche Kongresse wichtig. Das Kennenlernen anderer Kulturen ist immer belebend. Das geht nur im persönlichen Leben – keine Online-Konferenz kann etwa einen Gruppenausflug zum Rathaus Köpenick oder an den Müggelsee ersetzen. Aber wir sind jetzt auf dem Weg, die Kapazitäten auf dem Gelände deutlich zu erweitern: Direkt am S-Bahnhof Adlershof wird ein Kongress-Hotel gebaut. Es wird in den nächsten Jahren fertig. Das wird eine echte Verbesserung.

Mehr als 1200 Unternehmen, 85 Marktführer. Sind Sie stolz auf solche Zahlen?

Natürlich. Eine solche Wirtschafts- und Wissenschaftsstadt ist ein Geschenk. Hier werden Arbeitsplätze gesichert und ausgebaut. Unsere Jugendlichen, die heute in Schule oder Ausbildung sind, sehen dort einen Arbeitsort für die Zukunft – mit Möglichkeiten, die sich in den nächsten Jahrzehnten noch weiter entwickeln werden. Zukunftsträchtig ist es schon allein, dass die Humboldt-Universität hier die Wissenschaftler von morgen ausbildet.

Auch die Zahl der Beschäftigten steigt immer weiter, es sind etwa 23.500.

Ja, und es ist gut, dass die Unternehmen immer mehr werden, dass die Umsätze steigen. All das führt dazu, dass die Menschen vor Ort direkt einen Job finden und in ihrem Umfeld arbeiten können. Das ist vielen sehr wichtig.

Wie trägt der Bezirk zur Entwicklung bei?

Anfang der 1990er-Jahre hat Berlin die entscheidenden Weichen gestellt, dass das Gelände entwickelt wird. Es gibt eine sehr gute Partnerschaft zwischen Bezirk, Senat, den Unternehmen und dem Management. Als Bezirksbürgermeister habe ich vor Ort immer wieder Lob für unsere Ämter gehört: Wie schnell zum Beispiel Baugenehmigungen erteilt wurden, und wie unkompliziert die Zusammenarbeit mit unseren Behörden sei.

Was hat Sie in Adlershof zuletzt am meisten gefreut?

Es war sehr positiv, dass vor einigen Jahren damit begonnen wurde, eine größere Durchmischung im neuen Teil Adlershofs vorzunehmen – mit dem Bau vieler Wohnungen. Es gibt dort Mietwohnungen, Eigentumswohnungen, Studentenunterkünfte. Man muss ganz ehrlich sagen: Vorher war es eine gewöhnliche Wissenschaftsstadt, wo die Menschen am Abend nicht mehr da waren. Da war dann eine gewisse Leere. Jetzt gibt es Urbanität.

Welche negative Seite hat die „Boomtown“?

Ganz klar ist der Verkehr ein großes Problem. Es muss andere, neue Verkehrskonzepte für Adlershof geben, weil mit den neuen Unternehmen und Mitarbeitern auch der Verkehr angestiegen ist. Das kann der öffentliche Nahverkehr nicht komplett abnehmen. Deshalb ist ein wesentlicher Schritt, dass jetzt die Straßenbahnlinie bis zum Bahnhof Schöneweide erweitert wird. Und der S-Bahn-Verkehr muss schneller und öfter fahren. Im Hinblick auf die BER-Eröffnung in Schönefeld mache ich mir Sorgen, dass dann auch zusätzliche Passagiere befördert werden müssen, die zu einer Verschärfung der Situation führen.

Vor welchen Herausforderungen steht der Standort noch?

Adlershof muss größer werden. Die Nachfrage ist enorm, dorthin zu kommen. Ich wünsche mir, dass mit der Gleislinse Schöneweide nun ein weiteres Gewerbegebiet elementarer Bestandteil von Adlershof wird. Der Standort soll sich entwickeln in Richtung Johannisthal. Eine Zukunftsaufgabe bleibt die bestmögliche Vernetzung innerhalb Berlins und international. Forscher, Studierende, Unternehmer, Medienschaffende müssen zusammengebracht werden. Wir müssen ernstgenommen werden als Forschungsstandort. Wir brauchen Kongresse. Dafür muss man etwas bieten, nämlich die richtigen Orte.

