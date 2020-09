Wie Adlershof zu Berlins Boomtown wurde

Berlin. Gisela summt bei der Arbeit, und ihre Augen leuchten. Ohne zu murren, hebt sie 50 Kilogramm schwere Paletten, Tag für Tag. Genauso wie Kurt, Horst oder Jürgen, die ebenfalls mühelos Lasten von 30 bis zu 1000 Kilo bewegen können. Eigentlich heißt Gisela gar nicht Gisela, und Kurt nicht Kurt – stattdessen haben sie eine unpersönliche Produktionsnummer. Sie haben auch keine Augen, sondern empfindliche Sensoren. Sie sind Roboter. Und sie sind „made in Berlin“. Entwickelt werden die Hightech-Produkte in Adlershof, dem Wirtschafts- und Wissenschafts-Mekka im Berliner Südosten im Bezirk Treptow-Köpenick.

Dass seine Transportroboter solche kumpelhaften Vornamen bekamen, hätten sie ihren menschlichen Kollegen zu verdanken, erzählt IT-Entwickler Henry Stubert, 56, Chef und Gründer der Firma Insystems. Sein Unternehmen ist Spezialist für Automatisierungstechnik und verkauft die Roboter in vier verschiedenen Modellen an Kunden aus der Industrie. Der Neueste ist aus der Corona-Krise heraus geboren: „ZenZoe“ ist ein Desinfektionsroboter, der selbstständig Räume durchfährt und sie mit UV-Licht virenfrei macht – er soll jeden Winkel im Raum ganz alleine desinfizieren können. Beim Verkauf des 60.000-Euro-Roboters hakt es zwar etwas, mögliche Kunden wie Altersheime oder Krankenhäuser seien noch skeptisch gegenüber der Hochtechnologie – aber es ist ein Schritt in die Zukunft. Mal wieder einer. Denn hier ist praktisch alles vorwärtsgewandt.

Austausch mit Informatikern der Humboldt-Universität

Der Stadtteil boomt. „Mittlerweile ist es schon schwierig, hier Flächen zu finden, es ist echt sehr zugebaut“, berichtet Stubert. Adlershof – das ist die erste Autobahnausfahrt auf Berliner Stadtgebiet im Südosten. Kaum zehn Minuten dauert die Fahrt von hier aus bis zum Flughafen in Schönefeld. Den tausenden Gästen aus aller Welt, die vom Flughafen – und bald vom neuen BER – in Richtung City fahren, springt der Stadtteil damit sozusagen als Berlins „erste Adresse“ direkt ins Auge. Wegweisend ist Adlershof aber nicht nur deshalb. Auch sonst ist es ein Stadtteil der Superlative: Es ist Deutschlands größter Wissenschafts- und Technologiepark. In manchen Bereichen schaut die ganze Welt hierher. 85 Unternehmen gelten zurzeit als Weltmarktführer, sind also an der Weltspitze mit dem, was sie entwickeln, produzieren und verkaufen. 140 Firmen gelten daneben als Technologieführer, das heißt, sie stellen führende Technologien her.

Unter ihnen auch Stuberts Firma Insystems. Stubert bezog mit seiner Firma zunächst im Technologie- und Gründerzentrum Räume und ist heute immer noch Austausch und Verbindung mit der Wissenschaft sucht, etwa mit dem Institut für Informatik der Humboldt-Universität. „Sie helfen und beraten uns teilweise, was unsere Software anbelangt“, sagt Stubert. Roboter sollen Menschen nicht von den Arbeitsplätzen verdrängen – sondern ihnen Tätigkeiten abnehmen, damit sie mehr Zeit für „wertschöpfende Arbeit“ haben. „Uns geht es auch darum, dass der Roboter ein Kollege ist, der akzeptiert wird“, meint IT-Ingenieur Stubert. Seine Transportroboter seien Fahrzeuge mit einer „gewissen Intelligenz“. Weltweit gebe es etwa 20 Firmen, die die freifahrende Technik anbieten.

Mithilfe einer Software nehmen seine Roboter eine Karte ihrer Umgebung auf und finden selbstständig ihren Weg – sie berechnen ihn blitzschnell anhand von Daten. „Sie fahren nicht chaotisch hin und her wie so mancher Saugroboter“, erklärt Stubert. Preislich liegen sie auch deutlich höher: Das gängigste Modell kostet um die 30.000 Euro. Insystems habe durch die Corona-Krise in diesem Jahr bisher etwas weniger gefertigt als sonst. „Unser Auftragsbestand ging Anfang Juni zurück, jetzt haben wir aber wieder eine große Nachfrage“, sagt Stubert.

Corona könnte die Robotik aber für viele Branchen bald noch interessanter werden lassen. „Viele Unternehmen wollen jetzt forciert automatisieren“, rechnet Stubert mit einem Aufschwung. In Sachen Hygiene böten Roboter zum Beispiel deutliche Vorteile beim Transport von Ware.

Seit 2019 gehört die Berliner Firma zur spanischen Asti-Gruppe mit einer Produktionskapazität von mehreren tausend Fahrzeugen pro Jahr – in Europa ist sie damit schon jetzt marktführender Hersteller von fahrerlosen Transportrobotern.

So viel Führung – das ist einfach „unvergleichlich“, meint auch Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD), der stolz auf die Entwicklung seines Vorzeigestadtteils ist. Sie geht seit Jahren nur in eine Richtung: nach oben. Das zeigt beispielsweise die Bilanz der Wista. Die landeseigene Betreibergesellschaft verwaltet den Standort, ist Entwickler und Wirtschaftsförderer. Jahr für Jahr beeindruckt Adlershof mit seinen Zahlen, aktuell mit diesen: Auf 4,2 Quadratkilometern – das sind fast 600 Fußballfelder – arbeiten mittlerweile rund 23.500 Menschen bei mehr als 1200 Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen. 2009 lag die Zahl der Beschäftigten noch bei 13.600. Knapp 6500 junge Menschen studieren hier. Mit einem beeindruckenden Campus ist die Humboldt-Universität als Flaggschiff der Wissenschaft vertreten. In den Gebäuden nahe der Rudower Chaussee sind Chemiker, Geografen, Informatiker, Mathematiker, Physiker und Psychologen untergebracht. An den sechs Instituten arbeiten rund 1000 Mitarbeiter. „Willkommen im klügsten Kiez Berlins“, schreibt die Wista selbstbewusst auf ihrer Webseite. Nicht zu vergessen: Einige der namhaftesten deutschen Forschungseinrichtungen sind hier ebenfalls vertreten, darunter das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die Bundesanstalt für Materialprüfung, das Leibniz-Institut, das Helmholtz-Zentrum. Etliche Nischen für hoch spezialisierte Produkte gibt es hier sowieso. Etwa aus der Lasertechnik: Diodenlaser, so groß wie ein Sandkorn. Den größten Industrielaser der Welt. Oder ein Lasermessgerät für Lasermessgeräte. Firmen wie Astrofein oder Berlin Space Technologies bauen Weltraumsatelliten und bringen Adlershof regelmäßig ins Fernsehen.

Und: Die Umsätze in Adlershof haben sich seit 2009 nahezu verdoppelt: von 1,3 auf rund 2,5 Milliarden Euro. Das zeigt die hohe wirtschaftliche Bedeutung für ganz Berlin. Im Kerngebiet – dem Wissenschafts- und Technologiepark, zu dem gut 560 Unternehmen zählen – überschritten die Umsätze 2019 erstmals die Milliardengrenze.

Die Firmen sind besonders flexibel

Obwohl Corona die deutsche Wirtschaft in die größte Krise der Nachkriegszeit stürzt, heißt es in Adlershof aktuell: Krise, welche Krise? Bisher gebe es null Insolvenzen, berichtete Wista-Pressesprecher Peter Strunk Ende August auf Nachfrage. „Der Stand ist: Wir fahren alle auf Sicht, wir haben keine Ahnung, wie sich das Virusgeschehen entwickelt, und die medizinischen Kenntnisse sind nach wie vor lückenhaft“, sagte Strunk. „Aber bislang haben wir keinen, der wegen Corona aufgibt. Der Standort ist insgesamt gut durchgekommen.“ Was an der Resilienz liegen könnte – der Fähigkeit, Krisen zu meistern, vermutet Strunk. „Die ist bei uns enorm hoch.“ Zahlen, die das belegen würden, gebe es nicht – doch die Unternehmen seien im Vergleich besonders flexibel und hätten hochqualifizierte Mitarbeiter. Nur eine niedrige zweistellige Anzahl der mehr als tausend Mieter habe bisher wegen Corona Mietstundung beantragt. Grund genug für einen zuversichtlichen Blick nach vorn sei übrigens allein schon das enorme Wachstum der vergangenen Jahre, fasst der Wista-Jahresbericht zusammen. Bereits wenige Wochen nach Ausbruch der Corona-Krise seien in Adlershof demnach „innovative Kräfte“ freigeworden. 20 Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen beteiligten sich zuletzt an der Bekämpfung des Virus. Sie stellen medizinische Ausrüstung bereit, sind auf der Suche nach einen Impfstoff oder führen Testreihen durch.

Bezirksbürgermeister Igel ist davon begeistert. „Bei Wissenschaft wird ja oft kritisch gefragt: Was kommt dabei heraus?“ Oft falle das Stichwort Elfenbeinturm. An Adlershof lasse sich jedoch genau erkennen, so Igel: „Es kommt etwas für das praktische Leben jedes Einzelnen heraus – wenn zum Beispiel ein Roboter in der Medizintechnik entwickelt wird. Deswegen ist es auch so wichtig, dass der Staat so etwas fördert.“

Adlershof ist ein „Leuchtturmprojekt für die Berliner Stadtentwicklung“, so sieht es auch der Senat. Gerade wegen seiner positiven Entwicklung werden hier weiter Millionenbeträge in verschiedene Fördermaßnahmen gepumpt. Es ist auch ein Beispiel dafür, wie durch politische Förderung und städtische Planung ein innovatives Milieu entsteht – das letztlich weltweite Strahlkraft erzielt. Maßgeblich waren dafür Entscheidungen nach der Wiedervereinigung: Neben dem Beschluss des Senats 1992, Adlershof zu einem integrierten Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort auszubauen, wurden schon ein Jahr zuvor die Grundlagen für einen erfolgreichen Forschungs- und Technologiepark gelegt – etwa mit der Entscheidung, große Teile der naturwissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Uni nach Adlershof zu verlegen. Das Ziel damals wie heute: durch die räumliche Konzentration von Forschung und Industrie gemeinsame Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Abgeschlossen ist diese Entwicklung längst nicht. Die Zahl der Menschen, die hier arbeiten und wohnen, könnte sich im nächsten Jahrzehnt verdoppeln. Live zu sehen – und zu hören – ist das vor Ort auf etlichen Baufeldern mit unfertigen Gebäuden, Baggern und Kränen. Der Boom hält an.

