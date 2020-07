So sollen die neuen Büros in Johannisthal einmal aussehen.

In Johannisthal entstehen 1800 Wohnungen und ein riesiger Bürokomplex. Aber werden künftig überhaupt so viele neue Büros gebraucht?

Treptow-Köpenick. Auf dem ehemaligen Flugplatz Johannisthal stand mal die Wiege des deutschen Motorflugs. An die Luftfahrtvergangenheit erinnert heute unter anderem noch eine Straße namens Segelfliegerdamm. Für Reisende liegt sie günstig: Wer von hier aus mit dem Auto startet, ist in schlappen 15 Minuten am künftigen Flughafen BER und in zwei Minuten auf der A 113. In direkter Nähe liegt außerdem der S-Bahnhof Schöneweide – und die Straßenbahn, die hier bis 2021 weiter ausgebaut wird.