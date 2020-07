Elsenbrücke von Freitagabend bis Sonntag voll gesperrt

Vor dem bevorstehenden Abriss des stark geschädigten östlichen Brückenüberbaus der Elsenbrücke wird die Brücke von Freitag 10. Juli ab 20 Uhr bis Sonntag 12. Juli bis 24 Uhr voll gesperrt. Dies teilt die Senatsverkehrsverwaltung mit. Grund für die Vollsperrung ist das Einrichten einer neuen Verkehrsführung auf dem westlichen Brückenteil. Dorthin wird nun auch der Rad- und Fußverkehr verlagert.

Für den Autoverkehr stehen nach der Umstellung eine Fahrspur in nördlicher Fahrtrichtung (Richtung Ostkreuz/Friedrichshain-Kreuzberg) und zwei Fahrspuren in südlicher Fahrtrichtung (Richtung Treptow-Köpenick) zur Verfügung. Für die neue Verkehrsführung werden auf dem westlichen Brückenbau neue Lichtsignalanlagen, Beschilderungen, Leitwände und Fahrbahnmarkierungen angebracht.

Dem Autoverkehr wird empfohlen, an diesem Wochenende den Bereich weiträumig über die Minna-Todenhagen-Brücke zu umfahren. Während der Sperrung besteht für den Fuß- und Radverkehr die Möglichkeit, die Elsenbrücke zu queren. Allerdings wechseln die zugänglichen Bereiche in Abhängigkeit des Baufortschrittes. Außerdem kann der Rad- und Fußverkehr die Parkwegbrücke östlich der S-Bahn-Brücke am Treptower Park nutzen.

Elsenbrücke: 2018 wurden Bauwerksschäden festgestellt

An der Elsenbrücke im Bezirk Treptow-Köpenick, die aus zwei Baukörpern besteht, wurden 2018 bei einer planmäßigen Überprüfung Bauwerksschäden am östlichen Brückenteil festgestellt. Seitdem wurde der Autoverkehr aus Gründen der Verkehrssicherheit in beiden Fahrtrichtungen auf den westlichen Brückenteil verlagert. Der östliche Brückenteil blieb bislang noch für den Rad- und Fußverkehr passierbar.

Die Bauablaufpläne sehen vor, dass die Elsenbrücke voraussichtlich während der gesamten Baumaßnahme weiterhin befahrbar sein wird. Die Elsenbrücke wird wieder als Brückenbauwerk mit zwei getrennten Überbauten geplant und die beiden Brückenteile nacheinander gebaut.

