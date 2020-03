Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Spreeparks

Berlin. Der Spreepark im Plänterwald ist eine der gefragtesten Orte in Berlin. Der einstige Vergnügungspark, der seit 2001 nicht mehr in Betrieb ist, hat einen eigenen, maroden Charme entwickelt. Riesenrad, Achterbahn und Fahrgeschäfte sind nicht nutzbar, die Gebäude zum Teil bereits einsturzgefährdet. Von April bis Anfang November bietet die Grün Berlin GmbH, die das landeseigene Gelände betreut, wieder öffentliche Führungen über 90 Minuten an.

Beginn ist nach derzeitigem Stand am ersten Wochenende im April. Doch für die Touren am 4. und 5. April gibt es bereits keine Tickets mehr. Insgesamt sind 440 Führungen in den kommenden Monaten geplant. Karten können online gebucht werden. Die Guides erklären das Gelände überwiegend in deutscher Sprache, die Sonnabend-Tour um 13 Uhr wird jedoch für englischsprachige Gäste gehalten. Außerdem sind individuelle Gruppenführungen möglich. Im vergangenen Jahr nahmen fast 10.000 Besucher an den Führungen teil. Wegen des großen Interesses werden die Tickets nicht gleich für alle Termine angeboten, sondern zeitlich gestaffelt. Derzeit kann man bis Ende Mai buchen. Bei den Führungen geht es auch um die Zukunft des Geländes. Die Grün Berlin GmbH entwickelt ein Konzept dafür. Planer, Anwohner und Interessierte sind einbezogen. Landschaftsarchitekten haben bereits Pläne ausgearbeitet. Ein Rummelplatz soll nicht mehr entstehen, aber ein öffentlich zugänglicher Park, der Teile der alten Fahrgeschäfte einbezieht. Die Pläne sehen vor, dass sich das 45 Meter hohe Riesenrad wieder dreht. Einzelheiten sind im Infopavillon am Eingang Kiehnwerder Allee zu erfahren. Er ist ab 5. April sonntags von 12 bis 16 Uhr geöffnet.