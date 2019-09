Berlin. Adlershof ist Deutschlands größter Wissenschafts- und Technologiepark. Die Stadt in der Stadt wächst und wächst. Nun wurde Richtfest gefeiert für ein besonders markantes Gebäude: die sogenannte „Brain Box“. 110 Million Euro teuer ist das Campusgebäude, das auf 24.000 Quadratmetern 1800 Berlinern Platz zum Arbeiten bieten soll. Fertigstellung soll Mitte 2020 sein.

Auf dem Baufeld am Eisenhutweg entsteht der Gebäude-Komplex, der variabel vom Nutzer bespielt und eingeteilt werden kann. Das Gebäude steht offen für Forscher, Entwickler, Start-ups oder Leute, die Platz für Co-Working-Spaces suchen. Die kleinste Einheit wird knapp 200 Quadratmeter betragen, eine ganze Etage bietet 3000 Quadratmeter.

110-Million teure Brain-Box soll bis 2020 fertig sein

Die Erdgeschosseinheiten wurden so geplant, dass Labore, Kleinserienfertigung wie zum Beispiel beim 3-D-Druck oder Forschungseinrichtungen hier ihren Platz finden können. Ebenfalls soll im Erdgeschoss ein 700 Quadratmeter großes Restaurant eröffnen sowie Einkaufsgeschäfte, eine Kita oder ein Fitnessstudio – die Brain Box will, so sagen es die Inhaber, ein „Work-Life-Building“ sein, wo Arbeiten und Leben zusammengeht.

Weithin sichtbar wird der achtgeschossige Turm sein, an denen sich die Gebäudeeinheiten wie eine Schlange entlangzieht. Durch diesen Achtgeschosser soll ein markantes Landmark-Building entstehen, das zugleich einen neuen Eingang – vom neuen Flughafen nach Berlin kommend – bildet. Die Architektur ist so angelegt, dass die Innenhöfe miteinander verbunden sind. Großzügige Außenanlagen mit Rasenflächen, Bäume und Sitzgelegenheiten – bei warmen Temperaturen können sie für die Mittagspause genutzt werden. Die Brain Box ist unmittelbar an der A 113 gelegen. Der BER-Flughafen, sollte er einmal fertig werden, ist schnell zu erreichen, die S-Bahn und Tram Richtung City ist nur wenige Minuten entfernt.

Größter Medienstandort Berlins

In den über 1000 Firmen und Instituten in Adlershof arbeiten mittlerweile 18.000 Menschen. Der Medienstandort ist der größte der Stadt, Anne Will sendet von dort, Kapazitäten sind schon knapp. Adlershof wächst an Renommee, die Zahlen sprechen für sich. Die Umsätze lagen im vergangenen Jahr bei 2,07 Milliarden Euro um 6,6 Prozent über denen des Vorjahres. Wohnungen sind entstanden und werden weiterhin gebaut, zahlreiche Bauarbeiter und Baukräne sind zu sehen, eine Tramverlängerung über den Groß Berliner Damm und zwei Straßenverlängerungen stehen an.

Die Zahl der Grundstücke, die noch zur Vermarktung stehen, ist geschrumpft. Denn Unternehmen, die expandieren wollen oder neu bauen, für die ist der Platz in der City kaum mehr zu finanzieren. Wachstum ist in der Stadt nur noch schwer möglich. Ein Hotel Campus Adlershof mit großem Tagungsbereich gleich am Eingang zum Areal soll demnächst entstehen.