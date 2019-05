Berlin. Schrecklicher Fund im Treptower Park: Spaziergänger haben am Sonntagmittag gegen 12.40 Uhr eine männliche Leiche entdeckt. Der Leichnam befand sich in der Nähe des sowjetischen Ehrenmals.

Passanten entdeckten heute gg. 12.40 Uhr im #TreptowerPark einen Toten. Aktuell gehen wir auf Grund der Situation vor Ort von einem Tötungsdelikt aus. Unsere #Moko hat die Ermittlungen und die Tatortarbeit übernommen.

Unsere Pressestelle ist vor Ort.

Die Auffindesituation deute auf ein Tötungsdelikt hin, sagte ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost. Wie der Mann zu Tode kam, ist derzeit noch unklar.

Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall. Der Fundort wurde weiträumig abgesperrt. Die Kriminaltechnik war vor Ort, um Spuren zu sichern. Diese Arbeiten dauerten bis in den späten Sonntagabend an. Danach wurde die Leiche abtransportiert.