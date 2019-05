Der Müggelturm in Berlin-Köpenick. Das Lokal ist ein Ausflugsziel mit Angebot von Kaffee, Kuchen, Schnitzel und Würstchen.

Eigentümer Matthias Große hat zwei Monate Zeit, sich zu äußern. Der Unternehmer hat seine Baugenehmigung und will Anwälte einschalten.

Behörden Streit um Brandschutzmängel am Müggelturm

Berlin. Das Bezirksamt Treptow-Köpenick hat Mängel am Brandschutz auf dem Grundstück des Müggelturm-Restaurants festgestellt. Das Thema wurde am Donnerstag ausführlich in der BVV behandelt.