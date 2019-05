Das historische Gebäude Alte Schule in Adlershof muss saniert werden.

Berlin. Am 11. Mai wird in Deutschland der Tag der Städtebauförderung gefeiert. Berlin ist mit 52 Veranstaltungen in den Bezirken dabei. Treptow-Köpenick nimmt mit zwei Events teil. Beim Familientag im Kosmosviertel wird das neue Waslala-Hauptgebäude des Abenteuerspielplatzes vorgestellt.