Treptow-Köpneick: Was wird im Bezirk geplant?

Im Berliner Südosten herrscht Zuzugsstimmung. Nach Mitte und neben Pankow verzeichnet Treptow-Köpenick mit mehr als 5000 Zuzüglern im vergangenen Jahr den stärksten Bevölkerungszuwachs unter den Berliner Bezirken. Im Rathaus in der Köpenicker Altstadt gehen die Verantwortlichen davon aus, dass sich daran so bald auch nichts ändern wird, im Gegenteil.

Der Bezirk wuchs in den vergangenen Jahren um mehr als 25.000 Menschen auf mehr als 270.000 Einwohner. In keinem Bezirk werden so viele Baugenehmigungen erteilt wie in Treptow-Köpenick. Der Zuwachs hat aber auch Schattenseiten: Die Infrastruktur, etwa Schulen und Kitas, kann gar nicht so schnell mitwachsen.

Hochschule für Technik und Wirtschaft wächst

Der Verkehr ist eines der zentralen Themen – und Ärgernisse, kaum ein Autofahrer der morgens staufrei zur Arbeit fahren kann. Sehr große Probleme bereitet die Sperrung der maroden Salvador-Allende-Brücke. Aber die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Schöneweide entwickelt sich sehr positiv. Einige Meter weiter ist um die Reinbeckhallen ein neues Kunstquartier am Wasser entstanden, wo Starkünstler wie Olafur Eliasson und Sänger Bryan Adams große Industriehallen zu Studios verwandelt haben. Und der Technologiepark Wista Adlershof wächst überdurchschnittlich.

Viele Herausforderungen und Pläne also – Grund genug, sich mit Treptow-Köpenick in einem Leserforum eingehend zu beschäftigen.

Diskussion mit Experten am 13. Mai

Die Berliner Morgenpost bietet ihren Lesern die Möglichkeit, sich am Montag, 13. Mai, aus erster Hand über die Entwicklung des Bezirks zu informieren und mit unseren Experten auf dem Podium darüber zu diskutieren, wie er lebenswert bleiben kann. Unser nächstes Leserforum in der Reihe „Morgenpost vor Ort“ trägt den Titel „Treptow-Köpenick – Probleme und Per­spektiven eines Bezirks“.

Auf dem Podium diskutieren: Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD); Peter Strunk, Bereichsleiter Kommunikation der Wista-Management GmbH (Adlershof); Susanne Reumschüssel, Projektleiterin im Industriesalon Schöneweide; Andreas Knüppel, Leiter des Polizeiabschnitts 65 und Gilbert Schomaker, stellvertretender Chefredakteur der Berliner Morgenpost. Moderator des Abends ist Morgenpost-Autor Hajo Schumacher.

Gäste im Publikum können an der Debatte teilnehmen

Das Leserforum beginnt am 13. Mai um 19 Uhr und dauert circa zwei Stunden. Es findet im Hans-Grade-Saal (Forum Adlershof) an der Rudower Chaussee statt. Nach der etwa 60 Minuten langen Podiumsdiskussion ist das Publikum gefragt. Teilnehmer des Forums können ihre Fragen stellen und sich in die Debatte einschalten. Die Teilnahme ist für unsere Leser kostenlos, sie müssen sich allerdings zuvor in unserer Redaktion anmelden. Wie das geht, erläutern wir im Infotext rechts unten.

Zentrales Thema ist die Entwicklung des Bezirks, insbesondere in den Bereichen Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Verkehr und Wirtschaft. Die Zukunftsorte Wista-Adlershof und Schöneweide, die Kriminalität im Bezirk sowie die Differenzen um den Naturschutz und die Steganlagen am Müggelsee sind weitere Gesprächspunkte.

Hoher Bedarf an preiswerten Mietwohnungen

In Treptow-Köpenick gibt es nicht nur viel Wasser und Grün, es gibt auch noch Platz für neue Wohnhäuser. Das macht den Bezirk mit seinen so unterschiedlichen Ortsteilen attraktiv, vor allem für junge Familien und ältere Menschen, die Entschleunigung von der urbanen Dynamik suchen. Die Nachfrage nach bezahlbaren Mietwohnungen ist hoch. Auf attraktiven Wassergrundstücken – etwa in Grünau – entstehen indes teure Eigentumswohnungen.

Für viele Diskussionen sorgte auch die Frage nach der Zukunft der historischen, Ausflugslokale Gesellschaftshaus und Riviera in Grünau. Seit Jahren lagen die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude brach und verfielen, weil der Investor eine Weiterentwicklung blockierte. Nun wird an der Regattastraße eine noble Seniorenresidenz mit mehr als 200 Einheiten errichtet. Neben den Altbauten sind vier neue Häuser geplant. Das gefällt nicht jedem in Grünau.

Neues Stadtquartier an der Dahme

Wohin man auch fährt im Bezirk, überall sieht man Baustellen und Kräne. Dabei werden längst nicht alle der genehmigten Wohnungen auch bereits gebaut, weil Baufirmen ausgelastet sind. Die landeseigene Degewo verfolgt mehrere Neubauprojekte – von Adlershof und Altglienicke über Friedrichshagen und Grünau bis nach Köpenick.

In Grünau entsteht zudem ein neues Stadtquartier am Ufer der Dahme mit 800 Wohneinheiten und eigener Kita: das Projekt „52 Grad Nord“ auf dem ehemaligen Areal des VEB Berlin-Chemie. Auf der riesigen Fläche der einstigen Wäscherei in Spindlersfeld sind ebenso Neubauten entstanden wie in Johannisthal („Viva City“).

Dauerstau auf vielen Verkehrsadern im Südosten

Viele im Südosten lebende Berlin stöhnen bereits heute über den Dauerstau auf vielen Verkehrsadern – und sind überzeugt, dass das Wachstum die Verkehrsprobleme noch vergrößern wird. Neuralgische Punkte sind zum Beispiel die Straßen rund um die Altstadt, Wendenschloßstraße, Müggelheimer Damm, und Lange Brücke. Weil die Tangentialverbindung Ost (TVO) auf sich warten lässt, staut sich der Verkehr auch häufig auf der Köpenicker Allee und der Köpenicker Straße.

Welche Verkehrskonzepte gibt es und wann können sie umgesetzt werden? Auch diese Frage treibt viele Menschen in Treptow-Köpenick um. Es gibt also viel zu besprechen – Kommen Sie zum Leserforum, informieren Sie sich und reden Sie mit unseren Experten.

Diese Experten sitzen auf dem Podium

Oliver Igel (41, SPD) ist seit Oktober 2011 Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, zuvor war er zehn Jahre lang Bezirksverordneter. Er wuchs im Bezirk auf, studierte an der Freien Universität Berlin. Im Bezirksamt ist er auch zuständig für Personal, Finanzen, Wirtschaft, Bürgerdienste und Immobilien.

Oliver Igel

Foto: Jörg Krauthöfer für BERLINER MORGENPOST

Peter Strunk (63), geboren in Frankfurt/Main, ist seit 1999 Bereichsleiter Kommunikation der Wista Management GmbH in Adlershof. Er studierte Geschichte und Politik an der Freien Universität Berlin, promovierte dort auch. Später arbeitete er unter anderem bei AEG und war Sprecher der IHK Cottbus.

Podiumsteilnehmer Peter Strunk

Foto: Wista GmbH

Susanne Reumschüssel (62) wurde in Lüchow-Dannenberg geboren und lebt seit 1980 in Berlin. Die Regisseurin und Kamerafrau studierte an der Film-und Fernsehakademie Berlin. Seit drei Jahren ist sie Projektleiterin im 2009 gegründeten „Industriesalon Schöneweide – Forum für Industrie-Technik-Kultur“.

Susanne Reumschüssel

Foto: Reto Klar

Andreas Knüppel (56), gebürtiger Berliner, konnte am 1. März auf 40 Jahre Dienst bei der Berliner Polizei zurückblicken. Inzwischen bekleidet er den Rang eines Polizeioberrats. Knüppel leitet seit Mitte April dieses Jahres den Polizeiabschnitt 65. Zuvor führte er Polizeiabschnitte in Prenzlauer Berg und Zehlendorf.

Podiumsteilnehmer Andreas Knüppel

Foto: Privat

Gilbert Schomaker (49) ist seit einem Jahr stellvertretender Chefredakteur der Berliner Morgenpost. Der aus Münster stammende Journalist arbeitet seit mehr als 13 Jahren in verschiedenen Funktionen für die Zeitung. Er ist zuständig für das Berlin-Ressort und schreibt regelmäßig die Kolumne „Die Woche im Rathaus“.

Gilbert Schomaker

Foto: Reto Klar

Hajo Schumacher (55), Morgenpost-Autor und -Kolumnist, moderiert die Diskussionsrunde. Der aus Münster stammende Journalist und Politikwissenschaftler arbeitet auch für Magazine, Hörfunk, Online-Medien und TV. Schumacher ist Verfasser mehrerer Bücher („Männerspagat“, „Restlaufzeit“).