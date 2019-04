Schauspielerin Angelika Mann eröffnet Walk of Art

Berlin. Gerade ist das quirlige Gallery Weekend mit 35.000 Besuchern vorbei, ab 4. Mai rüstet sich nun Köpenicks Altstadt zum dritten Walk of Art durch die Altstadt. Hier allerdings wird die Kunst dort nicht in Galerien gezeigt, sondern die Künstler bespielen mit ihren Arbeiten Schaufenster, Ladenräume von Geschäften und verschiedene Institutionen wie die Bibliothek. Von der Zeichnung über Fotografie bis hin zur malerischen Abstraktion reicht das Angebot. Man darf gespannt sein, wie sich das Antiquariat Wagner, die Break Lounge Bar oder das Jammin Photostudio & Galerie verwandeln.

Gruppenschau im Rathaus

14 Künstler sorgen hoffentlich für eine abwechslungsreiche Bespielung. „Die Idee ist“, so erzählt Janina Witthuhn, „die schöne Altstadt mit Kunst zu beleben und Synergien herzustellen“. Sie hat das Event organisiert, ist selbst Malerin, die ihre Arbeiten in der Gruppenschau „Cöpenick – Tag & Nacht“ zeigt. Die Ausstellung läuft bis zum 31. Mai im Rathaus Köpenick.

Die Werke sind übrigens überall einzeln ausgepreist, erklärt sie uns. Wer also etwas erwerben möchte, kann sich direkt an den Künstler wenden.

Auch im Rathaus werden wie schon im vergangenen Jahr Werke gezeigt. Man kann die Kunst auch erwerben

Foto: walk of Art

Jetzt zum dritten Walk of Art hat die Schauspielerin und Sängerin Angelika Mann die Schirmherrschaft übernommen. Sie wird am 4. Mai, 10 Uhr, zur Eröffnung in der Joseph-Schmidt-Hochschule erwartet. Zum künstlerischen Einstand gibt es ein Konzert der beiden Künstler Andrey Lakisov & Ulugbek Palvanov, Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) wird mit einigen launigen Worten das vierwöchige Event eröffnen.

Führungen mit dem „alten“ Bürgermeister

Wer sich nicht alleine auf die Socken machen mag, der trifft sich freitags und samstags (12.30 Uhr) an der Tourismusinformation am Köpenicker Schlossplatz zu geführten Rundgängen. Der kleine Coup: Schauspieler Benno Radke, er wohnt selbst in der Altstadt, wird als früherer Bürgermeisters Georg Langerhans als „Art Guide“ die Besucher führen. Die Teilnahme ist kostenlos (Spenden optional) und ohne Anmeldung möglich. Karten liegen aus in den Geschäften und den beteiligten Häusern. Joseph-Schmidt-Musikschule, Freiheit 15. Eröffnung, 4. Mai, 10 Uhr mit Angelika Mann.