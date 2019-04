Wer braucht Kreuzberg? Kiez-Kneipentour in Oberschöneweide!

Liegt etwas versteckt an der Wilhelminenhofstraße: The Double Inn bietet viele, viele Whiskeysorten.

Dicht an dicht reihen sich in der Wilhelminenhofstraße asiatische Imbisse, Burgerläden und Sportsbars. In den Schaufenstern der Spätis wechseln Lichterketten blinkend ihre Farbe. Schöneweide ist bunt geworden und immer mehr Studenten ziehen in den Kiez, viele von ihnen studieren an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW). Die Mieten sind auch hier gestiegen, aber im Vergleich zu Kreuzberg, Friedrichshain oder Neukölln noch erschwinglich. Dafür müssen die Einwohner auf hippe Bars und urige Eckkneipen verzichten und fahren zum Ausgehen in andere Bezirke - das denken viele. Oder? Mit Freunden ein paar Bier trinken, das wäre doch mal was! Abseits der Touristenpfade geht es also diesmal direkt vor der Haustür auf Kneipentour.