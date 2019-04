Berlin. Grün, gelb, rot? Jürgen Balitzki steht auf die Farbe Blau. Sein Lieblingsfarbton Indigo gibt dem Großteil seiner Bilder die malerische Melodie. Das Rathaus Friedrichshagen präsentiert ab 19. Mai seinen Reigen in Blau in einer kleinen Ausstellung.

Inspiriert hat den Künstler die Erzählung „Das wirkliche Blau“ von Anna Seghers. Dort fasziniert der Töpfer Benito mit dem magischen Blau seines Geschirrs, das alle verzaubert. Doch es ist Krieg und die Farbe geht ihm aus. Seine Kundschaft will aber nur dieses eine Blau und „nicht irgendeins, das man nur Blau nennt, weil kein anderer Name bereit ist, man nennt es Blau, aber das Herz geht einem dabei nicht auf.“ So macht er sich auf die Suche. Seghers erzählt auch eine Geschichte über die Sehnsucht.

Privat und beruflich ist der Kulturwissenschaftler Balitzki seit Jahrzehnten auch mit der Musik befasst, Miles Davis und sein legendäres Album „Kind of Blue“ steht auf seiner Agenda. Die Malerei ist eine gleichrangige Leidenschaft und wurde nach dem Abschied vom Rundfunk Berlin-Brandenburg seine erste.

Historisches Rathaus Friedrichshagen, Bölschestr. 87/88. Eröffnung: 18. Mai, 16 Uhr. Sa., So., Di. 14-18 Uhr u.n.V. Bis 9, Juni.