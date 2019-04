Kultursenator verdoppelt Bezirkskulturfonds

Berlin. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) ist ein Mann, der die Basis liebt, die Teilhabe fördert. Hochkultur kann nur dort entstehen, wo auch das kulturelle Pflänzlein im Boden gut gedünkt wird, so seine Meinung. Und so versucht er auch die „Kleinen“ der Hauptstadtszene im Förderungskatalog zu integrieren, die kommunalen Bibliotheken, Musikschulen und die Bezirkskultur.

Anzahl der Anträge hat sich verdoppelt

Auf seiner Pressekonferenz vergangene Woche verkündete er, dass der Bezirkskulturfonds auf eine Million Euro verdoppelt wird. Den Topf müssen sich die 12 Bezirke allerdings teilen. Diese Mittel können für Projekt- oder Honorarmittel beispielsweise für Ausstellungen in den kommunalen Galerien verwendet werden, auch Künstlerhonorare zählen dazu. Das kann jeder Bezirk nach Bedarf verhandeln.

Beirat entscheidet über Förderung

Diese Stärkung kommt Bezirksstadträtin Cornelia Flader (CDU) zuständig für Weiterbildung, Schule, Kultur und Sport im Bezirk Treptow-Köpenick gerade recht. In wenigen Tagen trifft sich der Beirat, um über die Entscheidung der Finanzierung von freien Projekten zu beraten. Es seien mit 30 Förderanträgen doppelt so viele eingegangen, als durch den Finanztopf zu decken sind, erklärt Cornelia Flader. Die Kultur- und Kunstszene hat sich durch Zuzug in den Bezirk vergrößert.

„Wir haben Anträge für 138.000 Euro vorliegen, zur Verfügung stehen uns 70.000 Euro“, so die Bezirksstadträtin gegenüber der Morgenpost. Bildende wie darstellende Künstler hätten sich beworben, auch die Sparte Tanz sei vertreten ebenso Schatten- und Figurentheater, erzählt sie. „Wenn wir mehr Mittel bekommen, können wir viel besser agieren.“ Ihr Ziel ist es, dass Künstler im Bezirk auskömmlich leben können. „Es muss nicht üppig sein, aber Künstler sollten sich von ihrer Kunst finanzieren können!“