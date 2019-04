Berlin. Der Bezirk verzeichnet jedes Jahr mehrere Tausend Neuzuzügler. Und damit diese sich auch wohl und willkommen fühlen im grünen Südosten, gibt es eine vom Bezirk organisierte Dampferfahrt am 18. Mai. Um 14 Uhr legt der Dampfer ab im Hafen der BWSG-Berliner Wassersport.

Die Idee ist gut, Treptow-Köpenick ist der wasserreichste unter den Bezirken. Zweieinhalb Stunden lang werden die Müggelberge umschippert. Eingeladen hat der Tourismusverein, eine Stadtbilderklärerin wird den Gästen dann die Umgebung erläutern. Wer Fragen hat, kann spontan mit dem Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) ins Gespräch kommen, der mit an Bord ist. Hier muss man sich allerdings anmelden unter: begruessungsdampferfahrt@tkt-berlin.de

Damit nicht genug: Bereits 5. Mai lädt die BVV-Fraktion der Bündnisgrünen zu einem Sonntagsspaziergang in die Altstadt Köpenick ein, den ältesten Ortsteil des Bezirks. Treffpunkt: 11 Uhr am Luisenhain in Höhe des Rathauses Köpenick, mit Blick aufs Wasser. Die Teilnehmer werden hier mehr erfahren über die Architektur und sicher wird auch der Hauptmann von Köpenick ein Thema sein.

Aber auch politisch soll es werden, Themen sind die umstrittene Yachtsteganlage, die desaströse Verkehrssituation nach der Sperrung der Salvador-Allende-Brücke sowie der geplante Ausbau des Fuß- und Radverkehrs. „Unsere Sonntagsspaziergänge bieten die Gelegenheit mit unserer Fraktion über alle bezirkspolitischen Themen ins Gespräch zu kommen“, erklärt Jacob Zellmer, Fraktionsvorsitzender und stadtentwicklungspolitischer Sprecher der Bündnisgrünen. Die Teilnahme am Spaziergang ist kostenlos.