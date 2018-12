Der Ortsverein Grünau hat ein neues Dach über dem Kopf

Berlin. Da kommt Weihnachten gerade recht, die Vorsitzende Minka Dott kann endlich aufatmen. Die Zukunft des Ortsvereins Grünau ist gerettet. Nach der Kündigung des Bürgerhauses in der Villa an der Regattastraße zum Jahresende stand nicht fest, ob und wo der Ortsverein ein neues Dach über dem Kopf haben würde. Am Mittwoch unterzeichnete das Bezirksamt nun einen Mietvertrag in der Wassersportallee 34, nur wenige Gehminuten vom alten Standort entfernt. Die Räumlichkeiten liegen im Parterre, früher war dort einmal eine Apotheke untergebracht. Minka Dott hat bereits den neuen Hausschlüssel in ihrer Tasche.

Auch wenn die Atmosphäre der alten Villa fehlt, ist es "eine gute Lösung, weil wir unsere Kulturarbeit nicht einstellen müssen", sagt sie. Der Ortsverein versteht sich als kulturelles und soziales Herz des Kiezes, die Basis ist das Ehrenamt. Um die 900 Veranstaltungen organisiert man pro Jahr - von Konzerten über Literaturabende und Yogakursen bis hin zum Kinderballett.

Auch Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) zeigt sich erleichtert: „Ich freue mich, dass es so kurzfristig noch gelungen ist, geeignete Räume für den Ortsverein zu finden. Ich hoffe aber auch, dass das bisherige Bürgerhaus Grünau offen bleibt für die Bevölkerung und sinnvolle ergänzende Angebote unterbreitet werden können." Er spielt damit an auf den Eigentümer des Bürgerhauses, der bekundet hat, die Villa nach der Sanierung "für kulturelle Angebote" öffnen zu wollen.

Für den Ortsverein Grünau ist der Standort an der Wassersportallee dennoch nur eine Übergangslösung. Nach der denkmalgeschützten Sanierung der Regattatribüne sind dort Räume für den Ortsverein und das Wassersportmuseum eingeplant. Das kann noch dauern - Bauexperten rechnen mit einer Fertigstellung im Jahr 2021/22.

