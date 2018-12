Wieder freie Sicht für Sternengucker

Bald soll wieder klare Sicht in der Archenhold Sternwarte im Treptower Park herrschen.

Die Sicht des Teleskopes ist durch den Wuchs der alten denkmalgeschützten Bäume eingeschränkt. Doch jetzt ist eine Lösung in Sicht.

Berlin. Kurios ist es schon: Statt einen Himmel voller Sterne zu sichten, sehen die Sternenforscher der Archenhold-Sternwarte immer weniger. Vor dem Auge des weltgrößten Linsenteleskops im Treptower Parks wächst nämlich immer mehr Grün der über die Jahre hochgewachsenen und dichten Bäume. Sie müssen also gekappt werden, um freie Sicht zu garantieren.

Die Problematik allerdings ist etwas verzwickt, weil das Gebäude als Bau- und der Park als Gartendenkmal gelistet sind. Der Beschnitt ist also eine Frage des Denkmalschutzes. Nun ist eine Lösung in Sicht. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller hat sich mit dem Bezirk Treptow-Köpenick in Verbindung gesetzt, damit wieder klar gesehen wird.

Der Baumbestand um die Sternwarte darf denkmalgerecht beschnitten werden, einige Bäume entfernt werden, bestätigt der Leiter Tim Florian Horn. Gefällt werden kann allerdings immer nur zu Saisonende, um weder Vögel oder Nestbau zu gefährden. Rund zwei Jahre, so schätzt Horn, wird der Vorgang dauern. Danach kann der Große Refraktor wieder zur vollständigen Sternenbeobachtung genutzt werden.

