Bahnhof Schöneweide: Ein Relikt der DDR verschwindet

Die Zwischenhalle am S-Bahnhof Schöneweide diente bisher als Zugang zu den Bahnsteigen. Jetzt wird sie abgerissen.

Die Türen des Hauptgebäudes sind seit dem 3. Dezember verschlossen, rote klebbare Fußstapfen am Boden weisen den Fahrgästen die Laufrichtung: Die Sanierung und Modernisierung des S-Bahnhofs Schöneweide geht nun in die letzte Etappe. Auf die Fertigstellung warten die Nutzer seit Jahren, der Bahnhof mit seinem hässlichen, verschmutzten Vorplatz zählt zu den trostlosesten Stationen Berlins. Diese Station sei nicht das „allergrößte Schmuckkästchen“ der Bahn, wie Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn, einräumt. „Darum werden wir die gesamte Anlage für 91 Millionen Euro flottmachen“, so Kaczmarek.

Zu DDR-Zeiten war Schöneweide ein Fernbahnhof, heute ist die Station ein wichtiger Umsteigepunkt im Berliner Südosten. Für die rund 48.000 Fahrgäste, die täglich das Areal passieren, bedeutet die Umbauphase eine Umstellung mit etwas längeren Fußwegen. Es gibt zwei Ein- und Ausgänge, einmal über den Sterndamm, der Zugang aus Johannisthal bleibt noch bis März offen.Im neuen Jahr soll die Zwischenhalle abgerissen werden, hier vermuten die Bahnexperten Schadstoffe. Das marode, aber denkmalgeschützte Empfangsgebäude von 1868 bleibt bestehen. Ein Investor allerdings wird noch gesucht, ein Konzept gibt es noch nicht.

Die neue Zugangsregelung ärgert vor allem die Geschäftsleute im benachbarten Einkaufszentrum Schöneweide. Die Laufkundschaft wird weniger werden, weil der Haupteingang geschlossen ist. Dafür entsteht direkt vor der Tür des Zentrums eine Tramverbindung, die künftig durch einen Tunnel unter dem Bahndamm geführt wird.

Ab März wird es eine temporäre Aufzugsanlage geben

Drei Jahre soll gebaut werden, heißt es, doch die Zuständigen bei der Bahn wissen, dass ein gutes Jahr mehr wohl realistisch ist. Ursprünglich sollte Schöneweide längst modernisiert sein, seit fünf Jahren ist der Bahnhof bereits ein Bauprovisorium. Immer wieder gab es Verschiebungen. Mal die Kabel, mal die Leitungen, mal war ein Bauunternehmen schuld. „Gestörter Bauablauf“ heißt das bei der Bahn.

Ab März wird es eine temporäre Aufzugsanlage geben, die einen direkten Zugang zu den Bahnsteigen gewährleistet. Diese Stahlkonstruktion auf elf Meter Höhe sei ein Novum und hätte es in Deutschland in dieser Form noch nicht gegeben, berichtet Friedemann Keßler, Leiter des Regionalbereichs. Die Fahrstühle stammen aus Holland, die Mietkosten von 1,3 Millionen Euro zahlt das Land.

Was mit dem wüsten Vorplatz und dem seit 2016 geschlossenen Fußgängertunnel passiert, ist noch offen. Ideen zumindest gibt es für eine Mini-Bahnhofsmission in Containerform. Hier sollen die Obdachlosen der Gegend eine Anlaufstelle bekommen. Doch das kann dauern, die Reisenden werden sich also weiter gedulden müssen.

( gw )