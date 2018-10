Dokumentation zur Bölschestraße veröffentlicht

Keine andere Berliner Straße wurde in ihrer Entwicklung so umfassend dargestellt. Fotos und Dokumente ergänzen den gewichtigen Band.

Berlin. Wer auch immer über die Bölschestraße spricht, die allermeisten schwärmen von ihr. Sie, die „Bölsche“, wie sie kurz genannt wird, ist auf gewisse Art ein Mythos, schon zu Vorwendezeiten war die 1,2 Kilometer lange Straße besonders. Hier, so erzählen viele, bekam man in einigen Geschäften Dinge, die man sonst in keinem anderen Laden kaufen konnte. Die Dokumentation "Die Häuser der Bölschestraße in Berlin-Friedrichshagen" von 1753 bis 2015 ist ein Schwergewicht, wenn man sie auf den Tisch zum Lesen hievt. Zum gemütlichen Stöbern auf dem Sofa ist der Band tatsächlich zu schwer.

Und: Keine andere Berliner Straße ist je so umfassend und akribisch dokumentiert worden wie sie. Dabei gliedert sich der Band aus dem Lukas Verlag in zwei Teile. Aribert Giesche hat anhand von Bauakten und anderer Dokumente die Bau- und Besitzergeschichte von Nummer 1 bis 137 mit 142 Häusern rekonstruiert. Man darf seinen Mut zum Detail bewundern. Für Stadthistoriker jedenfalls ist es ein Fest. Der Band beginnt mit der Entwicklung Friedrichshagen seit 1753 als friderizianische Siedlung für hundert Kolonistenfamilien. Ab 1880 wurde Friedrichshagen Kurort genannt, manchmal auch „Seebad“. 1920 wurde das Viertel nach Berlin eingemeindet.

Jedes Wohnhaus wird mit Fotos und Entwurfsansichten verzeichnet, die Art des Baus, der Bauherr und sogar die ausführenden Handwerker sind aufgeführt. Bis in die Gegenwart hinein wird dargestelt, wie es heute um die einzelnen Gebäude bestellt ist.

Im zweiten Teil sind die Schwarzweiß-Fotos von Karl-Ludwig Lange versammelt, der 1990 und noch einmal 2003 die Fassaden dokumentierte und gegenüberstellte. Da ist der Systemwechsel noch weniger an den Fassaden als an den Autos vor den Gebäuden sichtbar. Heute wäre es noch einmal anders.

Das 500-Seiten starke Kompendium konnte nur aufgelegt werden, weil sich mehrere Sponsoren beteiligt haben, das Land Berlin, Privatleute und nicht zuletzt das Bezirksamt Treptow-Köpenick.

