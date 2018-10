Erziehung Neue Kita in Treptow geplant

Berlin. Neue Wohnungen und Kinderbetreuung für Berlin: Bis Anfang 2020 sollen an der Schönefelder Chaussee / Ecke Wegedornstraße in Altglienicke insgesamt 164 Wohnungen, ein Nachbarschaftscafé und eine interkulturelle Kita mit 110 Betreuungsplätzen entstehen. Am gestrigen Donnerstag fand die Grundsteinlegung der Kindertagesstätte statt, anwesend waren Vertreter der Träger IB Berlin-Brandenburg, der Degewo und präsent war auch die Stifterin Gisela Sdorra. Sie unterstützt das Projekt mit einer Summe, deren Höhe nicht genannt wird.

Auf dem 15.000 Quadratmeter großen Grundstück in Altglienicke baut die Wohnungsbauunternehmen Degewo aktuell die 164 Wohnungen – die Hälfte davon sozial gefördert. Bestandteil des neuen Wohngebiets ist die interkulturelle Kindertagesstätte, wo Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren unterkommen können.

Förderung von Kindern unterschiedlicher Herkunft

Der Fokus der behindertengerecht gebauten Einrichtung liegt auf Inklusion und sprachlicher Förderung von Kindern unterschiedlicher Herkunft. „Unsere neue Kita leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration“, sagt Niels Spellbrink, Geschäftsführer der IB Berlin-Brandenburg gGmbH. „Wir sind stolz, uns mit unseren langjährigen Kompetenzen in der Kindertagesbetreuung einbringen zu können.“

In Berlin und Brandenburg betreut der Internationale Bund (IB) zurzeit mehr als 2.600 Kinder in 22 Kindertagesstätten und Horteinrichtungen.

Mehr zum Thema:

Noch immer fehlen 273.000 Kita-Plätze für unter Dreijährige

70.000 Unterschriften für Kitaplätze

Kita-Offensive für Berlin: 3400 neue Plätze in Holzbauten

Mehr aus dem Bezirk Treptow-Köpenick lesen Sie hier