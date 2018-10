Neuer Info-Pavillon im Spreepark

Treptow-Köpenick. Kunst, Kultur und Natur: Diese drei Themen soll der neue Spreepark künftig an einem Ort vereinen. Wie das Areal einmal aussehen wird, zeigt der neue Info-Pavillon, der am 21. Oktober eröffnen soll. „Neben den regelmäßig stattfindenden Beteiligungsformaten für die vielen Interessierten wollen wir zusätzlich eine Möglichkeit geben, vertiefte Einblicke in die Gestaltung zu gewinnen“, sagt Grün Berlin-Geschäftsführer Christoph Schmidt. „Die große Zahl der Teilnehmer an unseren Führungen zeigt das starke Interesse“. Zunächst läuft das Projekt bis Ende November - immer sonntags von 12 bis 16 Uhr. Je nach Witterung ist für 2019 eine regelmäßige Öffnung ab März geplant. Der Pavillon steht in einem bereits durch Bauarbeiten gesicherten Bereich des Spreeparks. Das Areal ist wegen der teils maroden Anlagen nicht öffentlich zugänglich.



Die Ausstellung soll vermitteln, wie die Vergangenheit des ehemaligen Vergnügungsparks und heutige Anspüche an einen modernen Park zu verbinden sind. Die noch vorhandenen Gebäude und ehemaligen Fahrgeschäfte sollen nicht wieder in ihrer ursprünglichen Form genutzt werden, sondern bieten Raum bieten für Installationen und Skulpturen, Performances und Veranstaltungen. Gleichzeitig aber muss die Natur im Park geschützt werden. Man darf gespannt sein, wie das in der Realisierung aussehen - und funktionieren wird. 48 Millionen Euro aus verschiedenen Töpfen stehen laut Umweltverwaltung für die Revitalisierung des grünen Areals bereit. Ein Eröffnungstermin für den Spreepark steht noch nicht fest.