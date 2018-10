Die Wuhlheide bekommt einen neuen Namen

Berlin. Der Volks- und Waldpark Wuhlheide steht auf der Agenda zur bezirklichen Entwicklung auch im Hinblick auf die Umsetzung des neuen Tourismuskonzepts „2018 +“ des Landes Berlin. Daher soll sich das Areal, durch das FEZ bekannt, stärker profilieren – und einen neuen Namen bekommen. „Die Namensfindung wird eine Gratwanderung, die Naturschutzgebiete, die touristischen Bereiche, der Denkmalschutz und auch die Interessen der Flächennutzer müssen sich darin widerspiegeln“, sagt Andrea Engel von der Wirtschaftsförderung des Bezirksamtes Treptow-Köpenick.

Zur Neuaufstellung gehört ein neues Wegeleitsystem und ein gemeinsames Marketing. „Der Park braucht eine einheitliche Beschilderung, das Naturschutzgebiet muss ausgewiesen werden“, so Engel. Das eingesetzte Parkmanagement arbeitet an einem Konzept zur Realisierung der unterschiedlichen Nutzungsansprüche.

350.000 Euro aus GRW-Mitteln

Finanziert wird das Projekt mit 350.000 Euro aus GRW-Mitteln der Senatsverwaltung für Wirtschaft und des Landes Berlin. Denkbar ist, dass die Wuhlheide zusammen mit Ausflugszielen wie Alt-Stadt Köpenick oder Müggelturm in einem Angebotspaket vermarktet wird. Die Wuhlheide soll dennoch „kein Spaßpark“ werden. Das passe nicht in einen Naturpark, erklärt Sabine Nebelung, die das Parkmanagement übernommen hat. An der Infrastruktur gibt es einiges zu tun. Parkplätze fehlen, Toiletten müssen aufgestockt werden. Der Zugangsbereich – an der Rudolf-Röhl-Allee bis hin zur Wuhlheide – ist sanierungsbedürftig.

Auf Modernisierung des Areals ist nicht einfach, da es mehrere Akteure und Flächennutzer gibt. Zentral ist das Freizeit- und Erholungszentrum (FEZ), der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie unterstellt. Große Teile der Waldflächen gehören zu den Berliner Forsten, andere Flächen hingegen dem Bezirk. Die Parkbühne Wuhlheide ist in privater Hand.