Ein neuer Leseclub für Bohnsdorf

Berlin. Die Grundschule am Buntzelberg in Bohnsdorf erhält einen Leseclub. Das Bezirksamt erhielt die Zusage für eine solche Einrichtung von der Stiftung Lesen, die bundesweit Leseclubs fördert und ausstattet. Der Zuschuss zur Einrichtung beträgt 5000 Euro, zusätzlich gibt es einen jährlichen Beitrag für den Kauf von Neuerscheinungen. Das Programm heißt „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“, gefördert wird es vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Lust auf das Lesen

Leseclubs sollen Kindern außerhalb des Schulunterrichts Lust auf das Lesen machen, ihre Fantasie fördern. Angebote wie Geschichten vorlesen, Filme und Bilderbuchkinos schauen, Basteln, Spielen und gemeinsames Lesen und Vorlesen gehören zum Programm. Von der Stiftung Lesen werden auch Zeitschriften finanziert. Der Leseclub ist auch ein Rückzugsort innerhalb des täglichen Schultrubels. Zusammen mit der bisherigen Schulbücherei der Grundschule am Buntzelberg und dem nagelneuen Bücherbus „Henri" entstehe in Bohnsdorf ein Lesefördernetzwerk, erklärt Cornelia Flader, Bezirksstadträtin für Weiterbildung, Schule, Kultur und Sport.

Mit dem Angebot in Bohnsdorf unterhält Treptow-Köpenick zwei Leseclubs. Auch im Gebäude der Johannes-Bobrowski-Bibliothek in Friedrichshagen befindet sich seit April 2016 ein Leseclub, der hervorragend angenommen wird. „Ziel und Aufgabe des Leseclubs ist, Lesemotivation und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu steigern“, so Cornelia Flader, „nach den guten Erfahrungen in Friedrichshagen hoffen wir auch, dass das in Bohnsdorf gelingen wird.“