Traditionelles Kneipenfest in Friedrichshagen

Treptow-Köpenick. Durchhalten heißt es beim 28. Kneipenfest in Friedrichshagen. Elf Bands spielen am heutigen Sonnabend (13. Oktober) in Restaurants wie dem Domains, dem Ratskeller oder dem Restaurantschiff Windflüchter. Am besten man nimmt Freunde mit.

Gespielt wird, was Laune macht und tanzbar ist: Blues, Rock, Folk, Funk, Jazz, Chansons, Pop. Mit nur einem Ticket und Programmheft kann sich jeder seinen individuellen Musikabend selbst zusammenstellen. Alle Bands spielen vier Sets: Zu jeder vollen Stunde für etwa 45 Minuten, danach gibt es eine Pause zum Wechseln der Location.

Die Nacht wird lang: Besucher des Kneipenfestes bekommen einen fünf Euro Rabatt für die Tanzveranstaltung im Kino Union – ab 23 Uhr geht es los.

Kneipenfest Friedrichshagen, ab 20 Uhr. Tickets für 15 Euro gibt es an der Theaterkasse in Friedrichshagen, in der Touristinformation am Schlossplatz sowie in allen teilnehmenden Lokalen.

Mehr aus dem Bezirk Treptow-Köpenick lesen Sie hier