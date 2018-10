In Köpenick entsteht ein modernes Krebszentrum

Köpenick. „Wir wollen keine weiteren Patienten!“, ruft der Nuklearmediziner Wolfgang Mohnike spaßig. „Achten Sie bitte auf die Baustelle.“ Kaum vorstellbar, dass hier in dem entkernten DDR-Plattenbau Ende 2019, Angang 2020 das neue Onko Zentrum Berlin (OZB) entstehen soll. Am Mittwoch wurde in Anwesenheit des Bezirksbürgermeisters Oliver Igel (SPD) der Grundstein auch für den ergänzenden Anbau an der Erwin-Bock-Straße in Köpenick gelegt. Das Krebszentrum basiert auf einer Kooperation der DRK-Kliniken Köpenick mit dem Diagnostisch Therapeutischen Zentrum (DTZ) in Friedrichshain. Die geschätzte Investitionssumme von 20 Millionen Euro bringt das private DTZ auf.

Für Patienten aus dem Bezirk Treptow-Köpenick, aber auch aus dem Berliner Umland soll dieses moderne Krebszentrum für Entlastung sorgen. „Da werden wir eine Anlaufstelle sein“, meint Igel. Für den Medizin-Standort Köpenick ist das eine Aufwertung. Die Wege zur Behandlung sollen kürzer, Doppelbehandlungen vermieden, Wartezeiten verkürzt werden. Die Ausrichtung ist interdisziplinär: „Das ist eine kleine, kompakte Einrichtung. Hier wird fachübergreifend gearbeitet“, erklärt Mohnike, neben Chirurgieprofessor Matthias Pross ist er einer der Initiatoren des Projektes.

Ansprechpartner in einem Haus

Neu ist, dass Patienten im OZB - von der Diagnose bis zu den verschiedenen Therapien – ihre Ansprechpartner im Hause haben. Operation, Bestrahlung, Chemo- oder Immuntherapie - diese Bereiche sind im Onko Zentrum im Zusammenspiel mit den gegenüberliegenden DRK-Kliniken eng verzahnt. Während die bildgebende Diagnostik oder die Strahlentherapie ambulant durchgeführt werden, bleiben Patienten, die sich etwa einer komplizierten Mikrotherapie unterziehen, auf der Therapiestation.

Damit bleibt den Erkrankten der oft beschwerliche und nicht selten psychisch belastende Wechsel zwischen Hausarzt, Fachärzten und Krankenhaus erspart. Zwar bieten Großkliniken wie die Charité fachübergreifende Behandlungsmaßnahmen an, doch häufig eben an verschiedenen Standorten. Gearbeitet wird im Onko Zentrum mit Spitzenmedizin, neben der konventionellen Diagnostik mit CT oder MRT reicht das Spektrum bis zur Hochpräzisionsstrahlentherapie. Alle Geräte sollen mit einer Software ausgestattet werden, die die einzelnen Ergebnisse miteinander vernetzt. Somit kann jeder Facharzt für seine Behandlungsplanung auf dieselben Informationen zugreifen. Das Haus wird für Kassen- wie Privatpatienten zugängig sein.

Hanns-Jörg Fiebrandt, selbst Patient und Vorsitzender einer Selbsthilfegruppe, sieht das als großen Fortschritt: „Patienten fühlen sich oft verloren, wenn sie von einem Arzt zum nächsten oder von der Praxis in die Klinik geschickt werden. Dem neuen Arzt muss man dann wieder alles erzählen, Unterlagen liegen oft nicht vollständig vor“, erzählt er. „Hier verliert doch der Patient wertvolle Zeit, die er nicht hat.“

