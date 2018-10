Berlin: Buddy Bear trägt Uniform des Hauptmanns von Köpenick

Ganz in blau: Der Buddy Bear in der Uniform des Hauptmanns von Köpenick (M.)

Bären gibt es viele in der Stadt, doch keiner trägt so eine schöne Uniform wie in Köpenick. In zwei Größen gibt es ihn jetzt zu kaufen.

Berlin. Bären gibt es viele in Berlin, mal schön, mal weniger geschmackvoll. Doch für Köpenick gibt es einen ganz besonderen – nämlich in der Uniform des Hauptmanns von Köpenick. Ab sofort kann man ihn im Tourismusverein am Schloßplatz in der Köpenicker Altstadt erwerben - in zwei Größen. Der kleine Bär ist 7,5 Zentimeter groß und kostet 13,50 Euro, der große misst 22,5 Zentimeter, für 61,80 Euro kann man ihn kaufen.

Seit einem Jahr steht der Buddy-Bär XXL nun schon auf dem Schloßplatz in Köpenick. Der Künstler Marc Fölsch bemalte ihn damals unter den Augen etlicher Zuschauer in Anlehnung an den weltberühmten Schelmenstreich der Rathausbesetzung und Stadtkassenentwendung.

Der moderne Bär trägt die preußische Uniform von 1906 und einen veritablen Schnurrbart. Der Hauptmann-Buddy präsentiert auf seinem Oberkörper neben der Dachmarke „Dein Treptow Köpenick“ die berühmtesten Wahrzeichen des Bezirks.

Mehr über den Bezirk Treptow Köpenick lesen Sie hier