Salvador-Allende-Brücke ab Freitag komplett gesperrt

Die Brücke wird am Freitag aufgrund von Bauarbeiten gesperrt

Aufgrund von Schäden auf der Fahrbahn und dem Gehweg wird die Brücke in Köpenick ab Freitag vollständig gesperrt.

Berlin. Ab kommenden Freitag müssen Berliner mit erheblichen Verkehrseinschränkungen rund um die Salvador-Allende-Brücke in Köpenick rechnen. Diese wird vom 28.09.2018 ab 18 Uhr bis zum 01.10.2018 um 4.30 Uhr komplett gesperrt.

Grund sind Bauarbeiten zum Ersatzneubau, wie es in einer Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Dienstag heißt. Der Verkehr wird bis zur Fertigstellung für beide Fahrtrichtungen über den östlichen Überbau geführt. Auch für Radfahrer und Fußgänger wird die Brücke in besagtem Zeitraum gesperrt. Die Buslinien X69, 169 und 269 werden entsprechend umgeleitet.

Aufgrund der lang anhaltenden Temperaturen der letzten Monate und der starken Verkehrsbelastung hat der Fahrbahnbelag Schäden in Form von Aufwölbungen und Ausbrüchen auf dem östlichen Überbau davongetragen. Eine Reparatur des Fahrbahnbelages und des Geh- und Radweges sei deshalb erforderlich, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

( BM )