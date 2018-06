Süße Aktion: Polizei rettet sechs Enten-Babys

Die Polizei hat am Dienstag sechs Küken davor bewahrt, in den Straßenverkehr zu rennen. An der Aktion nahmen auch freiwillige Helfer teil.

Berlin. Süße Rettungsaktion: Die Berliner Polizei hat sich am Dienstag als tierischer Retter in der Not erwiesen.

Eine Entenmama hatte offenbar die Kontrolle über ihre sechs Kinder verloren, welche in Treptow geradezu blindlings in den Straßenverkehr zu rennen drohten. Die uniformierten Helfer waren rechtzeitig an Ort und Stelle, um die Entenküken zusammen mit Passanten zurück zum Muttertier zu bringen.

Auf Twitter teilten die Beamten die Schnappschüsse und ein Video der Aktion. In einem Einkaufskorb eines freiwilligen Helfers sind die Küken in den Treptower Park ausgesetzt worden – mit der Entenmama im Schlepptau. Ente gut, alles gut.

Unsere Kolleg. transportierten die 6 Küken im Einkaufskorb eines freundlichen Passanten unter wachsamer Begleitung der Mama in den Treptower Park. pic.twitter.com/tWE2W9UQqU — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 26, 2018

