Alle Infos zum Wissenschaftsfestival "Maker Faire" in Berlin

Bei der Maker Faire können sich Do-It-Yourself-Fans austoben Am Wochenende können Fans von Do-It-Yourself-Ideen am Gleisdreieck einiges entdecken. An 200 Ständen können Besucher in der Station forschen, basteln und ausprobieren. Auch die ausgestellte Lego-Stadt sollen Besucher weiter gestalten.