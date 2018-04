Ein Kleintransporter ist in der Nacht zu Donnerstag in Schöneweide in Flammen aufgegangen. Ein davor geparkter Transporter fing ebenfalls Feuer.

Feuer in Berlin Zwei Transporter brannten in Oberschöneweide

Ein Kleintransporter ist in der Nacht zu Donnerstag in Oberschöneweide in Flammen aufgegangen. Ein davor geparkter Transporter fing ebenfalls Feuer. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr hatten den Brand am Fritz-König-Weg rasch unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Informationen zur Brandursache lagen zunächst nicht vor.

( BM )