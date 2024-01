Berlin. An der Bülowstraße in Schöneberg sorgen neue Versickerungsflächen dafür, dass Regenwasser aufgefangen und genutzt werden kann.

Der Weg zur Schwammstadt ist im zum Teil stark versiegelten Berlin von kleinen Schritten geprägt. Und in Berlin-Schöneberg führt er über ziemlich kargen Erdboden. Zunächst noch. Was der Bezirk Tempelhof-Schöneberg an der Bülowstraße gemacht hat, lässt sich dennoch als konsequent beschreiben. Auf zusammengerechnet 900 Quadratmetern hat das Grünflächenamt aus zugepflasterter Fläche offene Erde gemacht. Die Baumscheiben der Straßenbäume wurden um ein Vielfaches vergrößert, zum Teil wurden lange zusammenhängende Streifen geformt. Und daraus ergibt sich ein positiver Effekt für Natur und Mensch.