Berlin. Die Berliner Wasserbetriebe erklären, wie es dazu kommen konnte, und warum der Frost nicht gefährlich für die Rohre ist – eigentlich.

Der Tempelhofer Damm war eine Eispiste am Montagnachmittag. Zwar sei „nur eine verhältnismäßig kleine Leitung mit einem Innendurchmesser von zhn Zentimeter gebrochen“, so Stephan Natz von den Berliner Wasserbetrieben, aber trotzdem ist ab 14.15 Uhr eine Menge Wasser auf den Tempelhofer Damm an der Ecke zur Ringbahnstraße geflossen und dort aufgrund des Wetters schnell gefroren.