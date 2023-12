Berlin. Dank einer von der Stiftung Denkmalschutz gespendeten Biogas-Anlage kann die Apostel-Paulus-Kirche nun klimaschonend beheizt werden.

In der Apostel-Paulus-Kirche in Berlin-Schöneberg glaubt an moderne Technik – und die eigene Verantwortung für den Klimaschutz. So könnte man den kürzlich erfolgten Einbau einer modernen Biogas-Anlage in den Keller des Gotteshauses erklären. Beheizt werden kann der Kirchraum nun über die meiste Zeit des Jahres vollkommen klimaneutral, bislang einmalig in Berlin.