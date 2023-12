Berlin. Der Verkehrsausschuss sprach sich außerdem dafür aus, den Verkehr auch in einem Tempelhofer Kiez zurückzudrängen.

Der Akazienkiez in Berlin-Schöneberg zählt zu den beliebtesten Wohnvierteln des Bezirks. Doch wie in vielen anderen Berliner Kiezen nimmt auch dort der Verkehr immer weiter zu. Schon bald könnten in den Straßen jedoch erste Maßnahmen ergriffen werden, um den Durchgangsverkehr zu reduzieren.