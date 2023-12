Berlin. Verkehrsstadträtin Ellenbeck (Grüne) will nichts von Versäumnis ihrer Behörde wissen. Neuartiger Baustoff brauche Ausnahmegenehmigung.

Die Diskussion um die Torgauer Straße in Berlin-Schöneberg reißt nicht ab. In der vergangenen Woche hatte die Euref AG in der Berliner Morgenpost beklagt, einen neuartigen Baustoff bei der Sanierung der Torgauer Straße, die zentrale Zufahrtsstraße zum Euref-Campus, nicht benutzen zu können und das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg dafür kritisiert. Nun meldet sich die zuständige Verkehrsstadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne) zu Wort.