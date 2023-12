Berlin. Per App können Gewichte, Fitnessbänder und mehr ausgeliehen werden. Zum Monatsende wird die Box jedoch schon wieder vom Netz genommen.

Ein unscheinbarer Metall-Kasten gehört seit Freitag zur Grünanlage Grazer Platz in Berlin-Friedenau. In ihrem Inneren finden Sportbegeisterte ab sofort diverse Sportgeräte zur Ausleihe vor. Und das völlig kostenlos. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg testet die Box nun für zwei Jahre.

Die Box nahe der Nathanael-Kirche enthält Hula-Hoop-Reifen, Kettlebells, Medizinbälle, Springseile, Fitnessbänder, Faszienrollen, Koordinationsleitern, Pilates-Ringe, Wikingerschach, Gymnastikmatten und mehr. Desinfektionsmittel, eine Lademöglichkeit für Handys und eine Erste-Hilfe-Ausstattung ist ebenfalls in dem Kasten zu finden. Eine solche Box gibt es auch in Treptow-Köpenick am Sportfunktionsgebäude im Sportstadion in der Wuhlheide. Auch im Olympiapark gibt es eine.

Registrierung der SportBox-App erforderlich

Um die Box zu öffnen, ist jedoch ein Smartphone nötig. Denn die Sportgeräte können ausschließlich per Handy-App ausgeliehen werden. Die SportBox App ist kostenlos und kann über die gängigen Appstores heruntergeladen werden. Dort ist eine Registrierung notwendig, die es dem Hersteller ermöglicht nachzuvollziehen, wer die Box gebucht hat. Die Ausleihe ist stets für eine Stunde am Stück möglich und muss über die App vorher angemeldet werden.

„Wenn etwas fehlen sollte, können wir dem Hersteller das mitteilen und er kann dann nachvollziehen, wer etwas entnommen hat“, so Saskia Ellenbeck (Grüne), unter anderem für die Grünflächen zuständige Stadträtin. Möglich werde dies über eine Kamera im Inneren der Box. So kann Diebstahl zwar nicht verhindert werden, aber zumindest nachvollzogen werden. Man wolle in den nächsten beiden Jahren das Augenmerk auch darauflegen, ob Vandalismus oder Diebstahl zum Problem werden.

Vorführung der SportBox am Freitag klappte nicht

Bei der Präsentation am Freitag durch Saskia Ellenbeck (Grüne) ließ sich die Box zum Bedauern der Anwesenden nicht öffnen. „Der Vorführeffekt“, kommentierte die Stadträtin. Betrieben wird die SportBox mittels einer Solaranlage. Ellenbeck vermutete, dass der Schnee der vergangenen Tage das Solarpanel verdeckt haben könnte und die Box nun nicht über ausreichend Strom verfügt. Das werde nun überprüft.

Die SportBox enthält Faszienrollen und Co. © Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Die Idee, mehr Angebote auf dem Grazer Platz zu unterbreiten, sei aus der Bevölkerung gekommen, sagte Ellenbeck. Die Sportgeräte sollen nun dazu führen, dass die Grünfläche noch attraktiver wird. Auch die Nachbarschaft wolle man stärken, wie Inge Hofer aus der Grünen-Fraktion der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am Freitag sagte. „Der gemeinsame Sport hat stark verbindenden Charakter. Man kann die Nachbarschaft zusammenbringen“, so Hofer.

Um Silvester herum wird die Box dann sogar noch mal vom Netz genommen. Vom 29. Dezember bis 5. Januar ist sie nicht nutzbar. Man wolle so Vandalismus vorbeugen. Finanziert wurde die SportBox über bezirkseigene Mittel in Höhe von rund 20.000 Euro. Hinzukommen 137 Euro im Monat, die für die Nutzung der App und die Betreuung der Box zusammenkommen.

