Berlin. Tempelhof-Schöneberg lehnt CO₂-reduzierten Straßenbelag für die neue Fahrradstraße ab. Das Projekt sollte Vorbild werden in Berlin.

Nicht nur, dass der Weg bis zur Genehmigung lang war, die Sanierung der Torgauer Straße in Berlin-Schöneberg sollte für die Euref AG und den angrenzenden Euref-Campus ein neues Vorzeigeprojekt in Sachen Klimaschutz werden. Ein neuartiger, CO₂-reduzierter Asphalt sollte am Freitag (8. Dezember) aufgetragen werden. Dafür hatte sogar Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) ihr Erscheinen angekündigt. Doch das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg genehmigte das Material nicht. Bei Euref herrscht nun Frust, der Termin am Freitag ist abgesagt, Schreiner bleibt fern.

Die Euref AG lässt die Torgauer Straße, eine öffentliche Zufahrtsstraße zum Campus vom Sachsendamm, derzeit auf eigene Kosten sanieren. Anschließend wird sie zur Fahrradstraße umgewidmet. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg hatte diesen Deal im Zuge der Weiterentwicklung des Campus‘ mit der Euref AG ausgehandelt, damit auch die bislang durch ihr Kopfsteinpflaster sehr holprige Straße eine Rundumerneuerung erfährt.

Innovativer Straßenbelag soll 30 Prozent CO2 einsparen

Euref stimmte zu. Die Arbeiten laufen derzeit planmäßig und ohne größere Vorkommnisse. Die Umsetzung wollte man so gestalten, wie es dem Selbstverständnis des „Europäischen Energieforums“ entspricht, nämlich umweltschonend. Ziel war ein Pilotprojekt mit einem Straßenbelag, bei dem 30 Prozent CO₂ bei der Herstellung eingespart werden kann. Ein Projekt, das möglichst Wellen schlagen und Vorbild für die gesamte Stadt sein sollte. Das Material dazu sollte von einem Berliner Start-up kommen.

„Entdeckt haben wir das Unternehmen, welches uns den klimaschonenden Baustoff zuliefert, dank des Innovationspreises Berlin-Brandenburg, denn da wurde EcoPals 2022 ausgezeichnet“, sagt Karin Teichmann, Vorstandsmitglied der Euref AG.

Ecopals-Belag soll bis zu 20 Jahre halten

Der Belag halte doppelt so lange wie üblicher Belag, bis zu 20 Jahre, weil dem Rohölprodukt Bitumen recycelter Kunststoff beigemischt wird. Diese sogenannten Ecoflakes seien in einem gemeinsamen Projekt von Ecopals, dem Fraunhofer-Institut und der Universität Kassel entwickelt und umfangreich geprüft worden.

Die Torgauer Straße wird auf Höhe des Euref-Campus in Schöneberg saniert und zur Fahrradstraße. © BM Infografik | Babette Ackermann-Reiche

Laut Karin Teichmann gibt es in Potsdam eine solche Straße bereits und auch in anderen Bundesländern. „Unsere wäre die erste in Berlin, bei der konventioneller Kunststoff durch nicht mehr recyclingfähigen ersetzt wird“, so Teichmann.

Bezirk lehnt Ecoflakes ab – entsprächen nicht dem Regelwerk

Doch daraus wird erst einmal nichts. Das Straßen- und Grünflächenamt Tempelhof-Schöneberg unter der Verantwortung der grünen Stadträtin Saskia Ellenbeck lehnte den Baustoff ab. „Der angesprochene Baustoff ist dem Bezirksamt bekannt, das Material besteht allerdings unter anderem aus Plastikabfall und entspricht nicht dem Regelwerk des Straßenbaus im Land Berlin“, erklärt ein Bezirkssprecher auf Nachfrage. Eine Ausnahmegenehmigung hätte die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klima und Umwelt erteilen müssen, behauptet dieser weiter.

„Stimmt nicht!“, widerspricht Karin Teichmann. Über die Torgauer Straße könne der Bezirk ganz allein entscheiden. Das Amt rede sich heraus und versuche, die Schuld von sich zu weisen. Senatorin Schreiner hätte sogar alles versucht, damit der Ecopals-Belag doch noch zum Einsatz kommt. Jedoch ohne Erfolg. Aus der Senatsverkehrsverwaltung heißt es dazu nur knapp: „Das Material ist genehmigungsbedürftig. Die Prüfungen dazu sind noch nicht auf dem Weg.“

700.000 Euro kostet Sanierung der Torgauer Straße

Folglich wird die Torgauer Straße am Freitag zwar trotzdem weiter asphaltiert, aber mit herkömmlichem Asphalt. Dass dieser günstiger ist als der klimaschonende, ist für Karin Teichmann kein wirklicher Trost. „Als Reallabor der Energie- und Mobilitätswende ist es unser Anspruch, Innovation im Klimaschutz aufzuzeigen“, sagt Teichmann. Etwa 700.000 Euro zahlt die Euref AG für die Sanierung der Straße.

Am Donnerstag (7. Dezember) waren die Arbeiten in der Torgauer Straße in Schöneberg noch in vollem Gange. © Euref AG | Nora Lemhadden

Und welche Vorteile der neuartige Asphalt mit sich bringt, erklärt Jonas Varga, CEO von Ecopals auf Nachfrage. „Im Straßenbau werden schon immer Kunststoffe benutzt. Bei Ecopals stammen diese jedoch unter anderem aus dem Recyclingprozess“, so Varga. Es handele sich nicht einfach um beigemengten Abfall, sondern um aufgearbeitetes und gewaschenes Granulat. Die lange Haltbarkeit sei ein weiterer Vorteil. „Der Asphalt altert nicht so schnell und kann so auch wiederverwendet werden“, erklärt Varga.

Ecopales-Chef überrascht von Absage des Bezirks

Auch für ihn sei die Absage durch den Bezirk überraschend gekommen. Laut Varga seien die Ecoflakes sehr wohl mit dem deutschen Regelwerk vereinbar. Ein Blick in andere Städte zeige dies. Unter anderem in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Sachsen oder Nordrhein-Westfalen sei das Material bereits verwendet worden. „In Potsdam wurde ein solcher Asphalt schon vor zwei Jahren verwendet“, so der CEO weiter.

Die Komplikationen, die es nun in der Torgauer Straße gibt, veranlassen ihn zu einer Forderung: „Es braucht einen Fahrplan für Innovation im Straßenbau“, sagt Varga. Viele Regularien seien zudem sehr undurchsichtig.

Einen weiteren Versuch, den Ecopals-Asphalt zu verwenden, könnte die Euref AG für die Deckschicht unternehmen. Die oberste Asphaltschicht folgt erst im Frühjahr – wieder vollständig nutzbar ist die Straße trotzdem schon ab Freitag. „Zurzeit bin ich aber zu verärgert und kampfmüde“, sagt Karin Teichmann und wird noch einmal deutlich: „Wenn es kein Bekenntnis des Landes Berlin zu nachhaltigen, innovativen Baustoffen wie diesen gibt, dann kommt es auf die kleine Torgauer Straße auch nicht an.“

Lesen Sie auch: