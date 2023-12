Berlin. 500 Bürger sollen „behutsame Randbebauung“ diskutieren. Ob es wirklich dazu kommt, soll am Ende das Volk per Abstimmung entscheiden.

Mit einem groß angelegten Beteiligungsverfahren will der Senat den Weg für eine Bebauung des Tempelhofer Feldes bereiten. Bis zu 500 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger aus der ganzen Stadt sollen in einer Bürgerwerkstatt diskutieren, was an den Rändern des 300 Hektar großen Geländes geschehen soll. Anschließend soll ein auf den Ergebnissen dieser Debatten basierender Ideenwettbewerb Grundlagen für eine spätere Planung legen.