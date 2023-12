Berlin. Schimmel, Heizungsausfälle, kaputte Fenster: Am Sonnabend wollen sich Mieter aus Mariendorf mit einer Protestaktion wehren.

Es schimmelt, es ist kalt. Mieter der Deutsche Wohnen in Mariendorf beklagen grausigen Zustände in ihrer Wohnanlage. Erst seit drei Tagen funktioniert die Heizung, wie Mieter der Berliner Morgenpost am Freitag berichteten. Seit Beginn der Heizperiode konnten die Zimmer von etwa 150 Mietparteien in der Britzer Straße nur über einen mobilen Heizkörper erwärmt werden. Doch auch wenn eine der größten Sorgen damit erst mal vorüber ist, bleiben etliche weitere Mängel. Weil sich der Eigentümer zu wenig um das Wohl seiner Mieter kümmere, wie diese sagen, wollen die Betroffenen am Sonnabend in Mariendorf demonstrieren.